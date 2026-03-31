奈良への旅が、より贅沢な体験に変わります。JR西日本は、大阪と奈良を直通で結ぶ特急「まほろば」の第1編成「安寧（あんねい）」のリニューアル1周年を記念し、2026年4月4日より車内での国宝レプリカ特別展示を開始します。今回展示されるのは、東大寺の大仏殿前に立つ国宝「八角燈籠（はっかくとうろう）」の音声菩薩レリーフ 。最新の3D計測技術で再現された、創建当時の黄金の輝きを放つレプリカは必見です。大阪を出発した瞬間から古都・奈良の歴史ロマンに没入できるこの取り組みは、鉄道旅行の体験価値を一段と高める試みとして注目を集めています。

【参考】大阪と奈良を結ぶ特急「まほろば」安寧編成がデビュー JR西日本 https://tetsudo-ch.com/12999265.html

特急「まほろば」の車内が美術館に？国宝レプリカの特別展示

JR西日本は、特急「まほろば」第1編成「安寧」の1号車デッキ部分に設けられた特設ギャラリースペースにおいて、国宝「東大寺 八角燈籠 音声菩薩レリーフ」のレプリカが特別展示されます。展示されるレプリカは、実物を3D計測したデータをもとに作られた1/2サイズのもので、一面のみの展示。金色を用いた表現は、完成当時の美しい姿を想起させる仕上がりとなっています。

展示期間と現在の展示について

展示期間は2026年4月4日〜2027年3月28日までの予定です。なお、現在展示されている国宝「聖林寺十一面観音立像」の右手（原寸大レプリカ）は2026年4月3日まで展示予定ですが、特急「まほろば」での運行は3月15日が最後となる見込みです。

東大寺創建当初の姿を伝える「八角燈籠」の魅力

国宝「東大寺 八角燈籠音声菩薩レリーフ」の実物（※展示品とは異なる）

東大寺は、743年の聖武天皇による盧舎那大仏造顕の詔により建立された、全国の国分寺の中心となる寺院です。その大仏殿前にある「八角燈籠」は、度重なる兵火を免れ、東大寺創建当初から残る貴重な遺構として知られています。

見事な立体表現「音声菩薩」

今回レプリカとして展示される火袋の四面には、楽器を奏でる「音声菩薩（おんじょうぼさつ）」が菱格子の透かし地に浮き彫りにされています。しなやかな体つきや、風になびく天衣など、その見事な立体表現は必見です。今回の展示は、華厳宗大本山東大寺・東大寺ミュージアムおよび公立大学法人奈良県立大学の山田修教授の協力により実現しました。

移動空間がもたらす「旅への没入感」

鉄道車両のデッキ部分をギャラリーとして活用し、沿線の歴史的・文化的な財産を展示する取り組みは、移動時間を「旅のプロローグ」へと昇華させる効果があります。

観光列車の新たなスタンダードへ

2025年の春に専用のリニューアル車両としてデビューした特急「まほろば」第1編成「安寧」は、それ自体が奈良の歴史と文化をテーマにしたデザイン空間です。そこに精巧な3Dデータを用いた国宝レプリカが加わることで、乗客は大阪駅を出発した直後から、奈良への期待感と歴史ロマンに没入することができるでしょう。観光客はもちろん、文化財ファンにとっても見逃せない乗車体験となりそうです。

特急「まほろば」に乗って、千年の歴史が息づく古都・奈良へ出かけてみませんか。4月4日からの新展示では、東大寺で1200年以上立ち続ける燈籠の、かつての黄金の姿を間近に拝むことができます。車内に輝く金色の菩薩レリーフが、あなたを非日常の旅へと誘ってくれるはず。人気の土休日限定運行ですので、指定席の確保はお早めに。

（画像：JR西日本、TOP写真：KUZUHA / PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

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