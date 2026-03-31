4月スタート『リボーン 〜最後のヒーロー〜』メインビジュアル完成！主演・高橋一生が“逆さ”に

4月14日（火）にスタートする高橋一生主演の社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

主演の高橋一生が発表されて以降、中村アン、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世、そして市村正親という豪華キャスト陣が続々と解禁され、大きな話題を呼んでいる本作。

このたび、待望のメインビジュアルがついに完成した。

【映像】『リボーン 〜最後のヒーロー〜』予告

“時代のカリスマ”と称され、さまざまな事業で成功を収めてきた新興IT企業「NEOXIS」の社長・根尾光誠（高橋一生）。

彼はある日、何者かに階段で突き落とされ、まさかの転落死――したはずだったのだが、なぜか目覚めた光誠は時代を遡った2012年の世界にいて…。しかも、寂れたシャッター商店街に店を構えるクリーニング店の跡取り息子・野本英人に“転生”していた。

突如、人格も生活も真逆の人生を歩むことになった光誠は、この先に起こる“14年分の記憶”を武器に英人として生きながら、2026年に自分を殺した犯人を探し出すと決意する。

今回解禁されたメインビジュアルは、高橋が演じる光誠と英人が対照的な表情で上下逆さに配され、転生したことで直面する“真逆”の世界を象徴的に表現する1枚に。

そして中央のタイトルが分断するように、クールな表情で無機質さを感じさせる光誠側と困惑顔ながらもカラフルで温かみを感じさせる英人側とでまったく異なる雰囲気の2つの世界が広がり、この先に待ち受ける“上層社会”と“庶民”の対峙する様を表しているよう。

さらに、そこに刻まれた「令和のカリスマIT社長の転生先は これから潰すことになる平成の商店街だった」――過去に遡って英人に転生した光誠が、庶民として生きる先に闘う相手は、まさかの自分なのか？

メインビジュアルには、光誠と英人に深く関わる中村アン、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世、市村正親ら豪華キャストたちの姿も。はたして、主人公の運命にどのように関わっていくのか？

想像を掻き立てるメインビジュアルをじっくり見ながら、ドラマの開幕を楽しみに待ちたい。