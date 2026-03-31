もはや“神の領域”…韓国美人チアリーダー、純白ニットから溢れる圧巻プロポーションに視線くぎ付け

韓国の人気チアリーダー、キム・ヒョニョンが圧巻のプロポーション際立つ私服SHOTでファンをくぎ付けにしている。

【写真】キム・ヒョニョン、服がはち切れそうな圧巻ボディ

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「今日の願い＝バター餅」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とあるカフェのテラス席とみられる場所でくつろぐキム・ヒョニョンが写っている。白のハイネックリブニットにデニムパンツを合わせ、ピンクとグレーのチェック柄が映える大判のストールを羽織り、脚を組むなどして自然体な雰囲気を醸し出している。

何より目が行くのは、タイト目なニットからくっきりとあらわになったボリューミーなプロポーションだろう。メリハリ感の際立つスタイルを惜しげもなく披露し、多くのファンを虜にさせていた。

投稿には、「とんでもなく可愛い！」「良すぎる」「美しい…」「さらに魅力的だ…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

2000年9月5日生まれで25歳のキム・ヒョニョンは、2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北地区大会」でスター賞と人気賞を受賞し、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱・慶北大会」では最優秀モデル賞を獲得。2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に入賞するなど、さまざまな舞台でその美貌と存在感を証明してきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、さらに台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団にも所属し、華やかな魅力で人々を虜にしている。