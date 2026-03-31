「イングランドはW杯優勝の本命だと思うか」英紙記者の質問に森保監督は何と答えた？【現地発】
日本代表は３月31日、聖地ウェンブリー・スタジアムでFIFAランキング４位の強豪イングランドと国際親善試合を戦う。
30日、当地で行なわれた前日会見に森保一監督が登壇した。
その中で、英紙『THE Sun』の記者から「イングランドはワールドカップ優勝の本命だと思うか」と質問を受けると、森保監督はこう回答した。
「本命だと思います。なぜなら、（エースのハリー・）ケイン選手はバイエルンでプレーしてますが、世界的に見ればプレミアリーグに世界最高の選手たちが集まってきている中で、イングランド代表は世界のトップクラスの選手たちを揃えてチーム作りをしていると思いますので、本命と言えるチームかなと思います」
そして、名将トーマス・トゥヘルが率いるイングランド代表の印象については、こう語っている。
「もちろん（１−１で引き分けた）ウルグアイ戦は見ています。過去の予選の試合も見てきましたし、トゥヘル監督が就任されてから戦術的にもさらに細かく、選手の良さを引き出しながら、インテンシティが高く、フィジカル的に強いのがイングランドの選手の強いところだと思います。そこを最大に出している非常に素晴らしいチーム作りをされているなと思います」
その優勝候補相手に、日本のサッカーがどこまで通用するのか。大いに注目だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
30日、当地で行なわれた前日会見に森保一監督が登壇した。
その中で、英紙『THE Sun』の記者から「イングランドはワールドカップ優勝の本命だと思うか」と質問を受けると、森保監督はこう回答した。
「本命だと思います。なぜなら、（エースのハリー・）ケイン選手はバイエルンでプレーしてますが、世界的に見ればプレミアリーグに世界最高の選手たちが集まってきている中で、イングランド代表は世界のトップクラスの選手たちを揃えてチーム作りをしていると思いますので、本命と言えるチームかなと思います」
そして、名将トーマス・トゥヘルが率いるイングランド代表の印象については、こう語っている。
その優勝候補相手に、日本のサッカーがどこまで通用するのか。大いに注目だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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