日経225先物：31日夜間取引終値＝950円安、5万1100円
31日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比950円安の5万1100円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1885.85円に対しては785.85円安。出来高は1万2145枚だった。
TOPIX先物期近は3513ポイントと前日比42ポイント安、TOPIX現物終値比29.34ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51100 -950 12145
日経225mini 51080 -970 255650
TOPIX先物 3513 -42 19833
JPX日経400先物 31895 -335 423
グロース指数先物 675 -6 1442
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3513ポイントと前日比42ポイント安、TOPIX現物終値比29.34ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51100 -950 12145
日経225mini 51080 -970 255650
TOPIX先物 3513 -42 19833
JPX日経400先物 31895 -335 423
グロース指数先物 675 -6 1442
東証REIT指数先物 売買不成立
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