　31日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比950円安の5万1100円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1885.85円に対しては785.85円安。出来高は1万2145枚だった。

　TOPIX先物期近は3513ポイントと前日比42ポイント安、TOPIX現物終値比29.34ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51100　　　　　-950　　　 12145
日経225mini 　　　　　　 51080　　　　　-970　　　255650
TOPIX先物 　　　　　　　　3513　　　　　 -42　　　 19833
JPX日経400先物　　　　　 31895　　　　　-335　　　　 423
グロース指数先物　　　　　 675　　　　　　-6　　　　1442
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース