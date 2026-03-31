女優の原菜乃華（22）が、都内でテレビ東京の主演ドラマ「るなしい」（4月2日スタート、木曜深夜0・30）の記者会見に出席した。

「神の子」として育てられた原演じる女子高生が、祖母と2人で営む鍼灸（しんきゅう）院で宗教ビジネスを行う物語。宗教上の理由で恋愛を禁じられていながら、いじめから救ってくれた学校の人気者に告白し失恋。その復讐（ふくしゅう）のため、彼を自身の宗教ビジネスに取り込もうとする役どころだ。

今作が連続ドラマ初主演。「キャストやスタッフの皆さんに、とてつもなく支えてもらっている。“誰よりも真摯（しんし）に作品に向き合わねば”と、より一層気持ちを引き締めて現場に入るようにしまいます」と座長としての心意気を語った。

会見には、出演者が役衣装で登壇。祖母役の根岸季衣（72）は原を見て「本当に漫画から飛び出てきたみたい。そのまんまよね」と再現度の高さに感嘆。幼なじみ役の本島純政（21）も「本番まではその日のお昼ご飯や差し入れの話をしているのに、本番になると本当にるな（役名）。鳥肌が立っちゃうくらい恐ろしいお芝居をされる」と演技力を絶賛した。初恋相手役の窪塚愛流（22）も「るなさん、かっけえっす」と同調した。

称賛の嵐を受けた原は「いいんですか？こんな褒め褒めタイムをもらっちゃって。うれしいです」とはにかんだ。