国際スケート連盟（ＩＳＵ）が２９日（日本時間３０日）、フィギュアスケートの年間表彰を発表し、２月のミラノ・コルティナ五輪女子で銅メダルを獲得した中井亜美（１７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が最優秀新人賞を受賞した。この快挙が世界で脚光を浴びている。

ＩＳＵは公式ＳＮＳで「フィギュアスターの誕生！ 中井亜美がＩＳＵフィギュアスケートアワード２０２６最優秀新人賞を受賞！」と投稿。「シニアデビューシーズンにして、グランプリファイナルとミラノ・コルティナ五輪でビッグネームと肩を並べてメダルを獲得 今後の成長と活躍が期待される充実のシニアデビューとなりました」と選出の理由を説明した。

中井はミラノ・コルティナ五輪の活躍に加え、代名詞となった爐△兇肇檗璽梱瓩覆疋ュートなしぐさにより世界各国でファンが急増。今回の受賞に対してもＳＮＳ上では、ナイジェリアのファンが「中井亜美が国際スケート連盟から最優秀新人賞を受賞した。世界が『萌え』を理解し始めたようだ。萌えは正義だ！」と祝福。

さらに米国のファンは「中井亜美ですごくうれしいよ」、スペイン語圏のファンからは「中井亜美、あなたはいつもアイコニックな存在です」、インドネシアのファンからも「今度は中井亜美のキャリアを応援する時だ」との声が上がり、その他の海外ファンからも「特別な魅力がある」「本当に特別な存在感があって、リンクの外でも際立ってる」などと大きな反響を呼んでいる。

日本のニューヒロインが世界的スターの階段を駆け上がるのか、今後のさらなる飛躍が楽しみだ。