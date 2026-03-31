【大阪杯】メイショウタバル巻き返しへ 勝ち馬８頭が阪神芝Ｖ経験も データ唯一の減点１
「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）
栄冠再び−。昨年のダービー馬クロワデュノールが反撃に出る。海外帰国後の初戦となった前走ジャパンＣではハイペースのなか、先行勢で最先着の４着に奮闘した。それ以来４カ月ぶりの実戦となるが、調整は順調。３つ目のＧ１タイトルをつかみ取り、健在ぶりを見せつける。一方、データ班は昨年の宝塚記念馬メイショウタバルを推奨した。
▼傾向（過去９年）
１６年までは春の古馬Ｇ１に向けての始動戦（Ｇ２）という位置づけだったが、１７年にＧ１へ昇格した。
▼人気
１番人気〈２・１・２・４〉
２番人気〈４・１・１・３〉
３番人気〈０・２・０・７〉
４番人気〈１・２・２・４〉
５番人気〈０・０・０・９〉
▼ステップ
金鯱賞〈３・２・１・２５〉
有馬記念〈２・１・０・８〉
京都記念〈１・２・３・１６〉
中山記念〈１・１・２・１５〉
香港Ｃ〈１・１・０・３〉
チャレンジ〈１・０・０・１〉
勝ち馬８頭がＧ１＆２から参戦。
▼前走内容
勝ち馬８頭が掲示板を確保。また、同全頭が４番人気以内に支持されていた。
▼性齢
４歳馬〈３・３・５・３０〉
５歳馬〈６・５・３・３７〉
６歳馬〈０・１・０・２２〉
７歳以上〈０・０・１・１６〉
４＆５歳馬が中心。牝馬は〈２・３・１・１２〉と活躍が目立つ。
▼所属
栗 東〈９・７・７・７１〉
美 浦〈０・２・２・３４〉
栗東所属馬が圧倒。
▼実績
勝ち馬８頭がＧ１かＧ２を制していた。
▼コース実績
勝ち馬８頭に阪神芝で勝利経験があった。
▼馬格
勝ち馬７頭が前走時に５００キロ超と大型馬の活躍が光る。
▼決め手
逃 げ〈２・０・１・６〉
先 行〈５・４・１・１８〉
差 し〈１・４・５・４７〉
追込・まくり
〈１・１・２・３４〉
勝ち馬８頭が前走の４角を４番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。
▼注目馬 全ての項目をクリアした馬はゼロ。減点１はメイショウタバルだけだった。前走の有馬記念では大敗。巻き返しを図る一戦に期待だ。（記録室）