　データ班が推すメイショタバル

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　「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）

　栄冠再び−。昨年のダービー馬クロワデュノールが反撃に出る。海外帰国後の初戦となった前走ジャパンＣではハイペースのなか、先行勢で最先着の４着に奮闘した。それ以来４カ月ぶりの実戦となるが、調整は順調。３つ目のＧ１タイトルをつかみ取り、健在ぶりを見せつける。一方、データ班は昨年の宝塚記念馬メイショウタバルを推奨した。

　▼傾向（過去９年）

　１６年までは春の古馬Ｇ１に向けての始動戦（Ｇ２）という位置づけだったが、１７年にＧ１へ昇格した。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈２・１・２・４〉

　２番人気〈４・１・１・３〉

　３番人気〈０・２・０・７〉

　４番人気〈１・２・２・４〉

　５番人気〈０・０・０・９〉

　▼ステップ　　　　　

　　金鯱賞〈３・２・１・２５〉

　有馬記念〈２・１・０・８〉

　京都記念〈１・２・３・１６〉

　中山記念〈１・１・２・１５〉

　　香港Ｃ〈１・１・０・３〉

チャレンジ〈１・０・０・１〉

　勝ち馬８頭がＧ１＆２から参戦。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬８頭が掲示板を確保。また、同全頭が４番人気以内に支持されていた。

　▼性齢　　　　　　　

　　４歳馬〈３・３・５・３０〉

　　５歳馬〈６・５・３・３７〉

　　６歳馬〈０・１・０・２２〉

　７歳以上〈０・０・１・１６〉

　４＆５歳馬が中心。牝馬は〈２・３・１・１２〉と活躍が目立つ。

　▼所属　　　　　　　

　　栗　東〈９・７・７・７１〉

　　美　浦〈０・２・２・３４〉

　栗東所属馬が圧倒。

　▼実績　　　　　　　

　勝ち馬８頭がＧ１かＧ２を制していた。

　▼コース実績　　　　

　勝ち馬８頭に阪神芝で勝利経験があった。

　▼馬格　　　　　　　

　勝ち馬７頭が前走時に５００キロ超と大型馬の活躍が光る。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈２・０・１・６〉

　　先　行〈５・４・１・１８〉

　　差　し〈１・４・５・４７〉

　　追込・まくり

　　　　　〈１・１・２・３４〉

　勝ち馬８頭が前走の４角を４番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。

　▼注目馬　全ての項目をクリアした馬はゼロ。減点１はメイショウタバルだけだった。前走の有馬記念では大敗。巻き返しを図る一戦に期待だ。（記録室）