「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）

栄冠再び−。昨年のダービー馬クロワデュノールが反撃に出る。海外帰国後の初戦となった前走ジャパンＣではハイペースのなか、先行勢で最先着の４着に奮闘した。それ以来４カ月ぶりの実戦となるが、調整は順調。３つ目のＧ１タイトルをつかみ取り、健在ぶりを見せつける。一方、データ班は昨年の宝塚記念馬メイショウタバルを推奨した。

▼傾向（過去９年）

１６年までは春の古馬Ｇ１に向けての始動戦（Ｇ２）という位置づけだったが、１７年にＧ１へ昇格した。

▼人気

１番人気〈２・１・２・４〉

２番人気〈４・１・１・３〉

３番人気〈０・２・０・７〉

４番人気〈１・２・２・４〉

５番人気〈０・０・０・９〉

▼ステップ

金鯱賞〈３・２・１・２５〉

有馬記念〈２・１・０・８〉

京都記念〈１・２・３・１６〉

中山記念〈１・１・２・１５〉

香港Ｃ〈１・１・０・３〉

チャレンジ〈１・０・０・１〉

勝ち馬８頭がＧ１＆２から参戦。

▼前走内容

勝ち馬８頭が掲示板を確保。また、同全頭が４番人気以内に支持されていた。

▼性齢

４歳馬〈３・３・５・３０〉

５歳馬〈６・５・３・３７〉

６歳馬〈０・１・０・２２〉

７歳以上〈０・０・１・１６〉

４＆５歳馬が中心。牝馬は〈２・３・１・１２〉と活躍が目立つ。

▼所属

栗 東〈９・７・７・７１〉

美 浦〈０・２・２・３４〉

栗東所属馬が圧倒。

▼実績

勝ち馬８頭がＧ１かＧ２を制していた。

▼コース実績

勝ち馬８頭に阪神芝で勝利経験があった。

▼馬格

勝ち馬７頭が前走時に５００キロ超と大型馬の活躍が光る。

▼決め手

逃 げ〈２・０・１・６〉

先 行〈５・４・１・１８〉

差 し〈１・４・５・４７〉

追込・まくり

〈１・１・２・３４〉

勝ち馬８頭が前走の４角を４番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。

▼注目馬 全ての項目をクリアした馬はゼロ。減点１はメイショウタバルだけだった。前走の有馬記念では大敗。巻き返しを図る一戦に期待だ。（記録室）