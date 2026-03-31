「桜花賞・Ｇ１」（４月１２日、阪神）

飾らず、裏表のない言葉がいつもとても心に響く。開業９年目を迎えた武幸四郎調教師（４７）＝栗東。先週の日経賞をマイユニバースで制するなど今年はここまで１１勝を挙げ、桜花賞（４月１２日・阪神）にはフェアリーＳで重賞初制覇を飾ったブラックチャリス、無傷３連勝で紅梅Ｓを制したリリージョワを送り出す。

「２頭とも１月に勝ってくれているのがすごく大きい。出すためにどうしようじゃなくて、出られることを前提で考えられる。どちらも数を使って良くなるタイプじゃないし、間隔をあけられたのは良かった」

ブラックチャリスの母ゴールドチャリスも管理していたが、ブラックチャリスを産んですぐ、体調を崩してしまったという。「手術も１回、２回として３回目の時にもう危ないところまでいった。そこから立ち直ってくれて今は元気。入院していた頃、ブラックチャリスはまだ離乳していなかったから、ずっとお母さんと一緒にいたんよね。そういうことがあったけど、よく健康に走ってくれているよ」と目を細める。

ブラックチャリスと同じ馬主の母は２歳オープンを勝ったが、２１年の桜花賞は抽選で除外に。それだけに「この馬で出られるのはオーナーは喜んでくれていると思うよ。顔も性格もめっちゃ似てる（笑）。やっぱりこの親子は思い入れがあるね」とうれしそうに語る。

函館芝千二の新馬戦をレコードＶ。「最初はもろに千二という感じの馬で、折り合いも気をつけていた。それもあって函館２歳Ｓの後、間をあけたんよね。ファンタジーＳの時もまだ力んでいたし、Ｇ１（阪神ＪＦ）にも出られたけど、また休ませてフェアリーＳへ」。その後は自ら調教にまたがり「日々の積み重ねで年末年始を挟んでめっちゃ乗りやすくなった。これならフェアリーＳは絶対に大丈夫やなと思って」と成長を確認。見事に初のマイル戦をこなし、重賞を制した。桜花賞に向け、この中間も「トレセンに入れたら毎回３、４日はイライラするから早めに入れて、イライラしている間は強い調教はしないようにしている。今は強度を上げていっているけど落ち着いているよ。順調やね」と納得の表情を浮かべていた。

一方、全く違うタイプというのがリリージョワだ。初戦から非凡なスピードを生かして３連勝。「気がかなり勝っているけど、ポテンシャルはすごく高いし通用すると思う。新馬戦の後、すぐに浜中君が『２歳のＧ１でも全然チャンスです』って言ったほど」。ただ、この馬も気性面を考慮し、焦らずに翌春を見据えたという。「２戦目を勝ったけど、あの感じで阪神に連れて行ってＧ１やったら気持ちが持たないやろうなと。それで紅梅Ｓへ。そこからまた時間が取れたから、体も増えたし馬は良くなってる」。我慢の選択が、プラスに働いているようだ。

これまでも管理馬を何度か桜花賞に出走させてきたが、一番記憶に残っているのは騎手時代にメイショウマンボと挑んだ１３年だという。４番人気ながら末脚が不発に終わり１０着。「当日にフケが来た。あれは厩舎の人たちも、もうどうしようもできない。返し馬から進んで行かなくて、すごくよく覚えている」。順調に当日を迎えられても、何が起きるのか分からないのが競馬。それを身をもって経験したからこそ、今の調教師生活に生きているはずだ。

２週間後に大一番を控え、「ここからが大事。強度を上げていくから良くなっていくか、しんどさが出てしまうかでまた変わる」と気を引き締めていた武幸師。慎重に、繊細に−。最高の状態で２頭の愛馬を晴れ舞台へ送り出す。（デイリースポーツ・小田穂乃実）