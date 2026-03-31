本島純政、天然エピソードをバラされて苦笑い ひなあられ食べる原菜乃華に「母の日？」
俳優の原菜乃華、窪塚愛流、本島純政、影山優佳、根岸季衣が、このほど都内で行われたテレ東系ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜、4月2日スタート）の記者会見に参加した。
【写真】制服姿がキュートな原菜乃華や影山優佳
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。『アメトーーク！』（テレビ朝日）の「漫画大好き芸人」や『川島･山内のマンガ沼』（読売テレビ）などメディアでも紹介され、マンガ好きで知られる麒麟・川島明やOKAMOTO'S のオカモトショウ（Vo.）が絶賛するなど、著名人をはじめさまざまな層から人気がある前代未聞の信者ビジネス漫画を実写ドラマ化。「火神の子」として生きる女子高生・郷田るな（原菜乃華）は、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行っていた。その背景ゆえ、学校で孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみの石川スバル（本島純政）だけ。だがある日、いじめから救ってくれた学校の人気者・ケンショーこと成瀬健章（窪塚愛流）に恋をしてしまう。しかし、“神の子”に恋は許されない。恋心を抑えることができなかったるなはケンショーに告白するが、あえなく失恋して体調を崩してしまう。気持ちを弄ばれたと感じたるなは、ケンショーを信者ビジネスに取り込み復讐すると決意。前代未聞の美しくも残酷な宗教純愛サスペンスとなっている。
台本を読んだ感想を問われると原は「自分が演じることを意識せずに、物語に没入するぐらいシンプルにストーリーが面白くて。こんなに好きだなと思える作品に携われるのは幸せだなと思いました」とにっこり。窪塚は「ケンショーの視点で見ても、るなの視点で見ても面白い。キャラクターの視点によって物語が違うのが面白いと思いました」と印象を語る。本島は「最初は恋愛と宗教が、どう絡んでくるのかわからなかったですけど、読み進めていくうちに鳥肌が立つぐらい恐ろしかった。人がのめり込んでいく怖さが丁寧に描かれていて。ドラマでも丁寧に描かれているので、ぜひ注目して見ていただきたいと思いました」と呼びかけ。影山は「台本を読む時、いつもだったら『こういうセットだったら、こう動くかな』とかイメージしながら読み進めていくんですけど、今回は現代と回想シーンを行ったり来たり、すごく不思議な空間が現れたり、全く想像がつかなった。これは現場に行って心のままにお芝居をするしかない、楽しむしかないとワクワクしたのを覚えています」と振り返る。根岸は「荒唐無稽な話で疑いの気持ちも持っていたんですけど、読み進めていくうちにハマっていく。青春はどこまでいっても恋するんだな、と。ぜひ皆さんも毎週見ていただければ楽しめると思います」と発信していた。
スバルという人物について問われると本島は「スバルはるなの幼なじみ。1番近くて見てくた存在なんですけど、スゴく危うい人物だと僕は思っていて。るなは僕だけが理解しているとか、執着心が強い人物なので、そこに注目して見ていただければ」とアピール。役との共通点という質問が飛ぶと本島は「言っていいのかわからないですけど…」としながら「僕も執着しちゃう方なので…」と過去の恋愛エピソードを披露しようとし、周囲がストップ。本島は「人間なので恋はしたことあって…」と重ねると会場は爆笑だった。
現場での撮影エピソードについての質問が。和気あいあいと撮影が行われているそうで原は「朝、現場でひなあられを食べていたんです。本島さんが『なんで、ひなあられ食べているんですか？母の日？』と言ってらっしゃって。スゴい天然で面白いなと思って！そこから一気に打ち解けました」と裏話し、本島は「お母さんへの感謝が日頃からある。母の日は大切にしたいなと思って。ひなあられと母の日が結びついていて。それで母の日かと思った」と“母の日？”発言の真意を説明し、女性陣から「違うよ」と優しくツッコミが。本島は「ひなあられがおいしかった！」と最後に満面の笑みで話すと、原は「こんな感じで毎日ムードメーカーになってくれて日々、爆笑しています」と笑っていた。
【写真】制服姿がキュートな原菜乃華や影山優佳
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。『アメトーーク！』（テレビ朝日）の「漫画大好き芸人」や『川島･山内のマンガ沼』（読売テレビ）などメディアでも紹介され、マンガ好きで知られる麒麟・川島明やOKAMOTO'S のオカモトショウ（Vo.）が絶賛するなど、著名人をはじめさまざまな層から人気がある前代未聞の信者ビジネス漫画を実写ドラマ化。「火神の子」として生きる女子高生・郷田るな（原菜乃華）は、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行っていた。その背景ゆえ、学校で孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみの石川スバル（本島純政）だけ。だがある日、いじめから救ってくれた学校の人気者・ケンショーこと成瀬健章（窪塚愛流）に恋をしてしまう。しかし、“神の子”に恋は許されない。恋心を抑えることができなかったるなはケンショーに告白するが、あえなく失恋して体調を崩してしまう。気持ちを弄ばれたと感じたるなは、ケンショーを信者ビジネスに取り込み復讐すると決意。前代未聞の美しくも残酷な宗教純愛サスペンスとなっている。
スバルという人物について問われると本島は「スバルはるなの幼なじみ。1番近くて見てくた存在なんですけど、スゴく危うい人物だと僕は思っていて。るなは僕だけが理解しているとか、執着心が強い人物なので、そこに注目して見ていただければ」とアピール。役との共通点という質問が飛ぶと本島は「言っていいのかわからないですけど…」としながら「僕も執着しちゃう方なので…」と過去の恋愛エピソードを披露しようとし、周囲がストップ。本島は「人間なので恋はしたことあって…」と重ねると会場は爆笑だった。
現場での撮影エピソードについての質問が。和気あいあいと撮影が行われているそうで原は「朝、現場でひなあられを食べていたんです。本島さんが『なんで、ひなあられ食べているんですか？母の日？』と言ってらっしゃって。スゴい天然で面白いなと思って！そこから一気に打ち解けました」と裏話し、本島は「お母さんへの感謝が日頃からある。母の日は大切にしたいなと思って。ひなあられと母の日が結びついていて。それで母の日かと思った」と“母の日？”発言の真意を説明し、女性陣から「違うよ」と優しくツッコミが。本島は「ひなあられがおいしかった！」と最後に満面の笑みで話すと、原は「こんな感じで毎日ムードメーカーになってくれて日々、爆笑しています」と笑っていた。