日本ハムが開幕早々、窮地に立たされている。

シーズン前の下馬評では「優勝候補筆頭」と目されながら、敵地でのソフトバンク開幕３連戦はまさかの３連敗。しかも自慢の先発３本柱（伊藤、達、有原）がそろって５失点以上を奪われる狹蟆瓩任稜埓錣世辰拭

そんな惨劇を目の当たりにしただけに、新庄剛志監督（５４）も２９日の試合後は「もうね、伊藤君、達君、有原君に投げてもらって…」としょんぼり。その上で「この３連敗があったからテッペン（リーグ優勝）をとれたというシーズンにしていきたい」と前を向いた。

シーズン開幕前の指揮官の脳裏には敵地で宿敵ソフトバンクに３連勝。その勢いで３１日から始まる本拠地６連戦に臨みたかったはず。その望みが最悪のシナリオとなったのだから、チームへの衝撃は計り知れない。

だが、そんな沈滞ムードが漂うチーム内で一人、この苦境を「好機」と捉えているのが、３１日のロッテ戦先発に抜てきされた細野晴希投手（２４）だ。

昨季登板６試合でプロ初勝利を含む３勝を挙げた左腕は、今春キャンプこそ一軍スタートも先発投手陣内での序列は伊藤、北山、達、有原、加藤貴、山崎、古林に次ぐ存在。先発ローテーション「最後の１枠」を争う一人にすぎなかった。だが、キャンプで順調な調整を続け、練習試合からは好投を連発。シーズン前最後の登板となった１４日のオープン戦（対巨人、東京ドーム）でも６回途中１０３球を投げ、５安打１失点（７奪三振）で白星を挙げた。

この好投が首脳陣の目にとまり、大役を任された。細野にしてみれば、先発ローテに食い込む千載一遇のチャンスであるばかりか、チームの連敗を止める好投なら一気に球界注目の存在になれる可能性すらある。

そんな好条件がそろう今回の登板だけに、本人も不敵な笑みでこう語る。

「僕自身、今年はすごく（投球に）手応えを感じていたので。（首脳陣から告げられた時は）うれしかったです。自分が投げる景色はもう想像できているので。今回を機に先発ローテ入り？ もちろん。１年間通して一軍で投げるつもりでいます」

プロ入り直後は制球難だったが、新庄監督も「今、そういうイメージは全くない。いつ投げさせても大丈夫でしょう」と目を細める。２０２３年ドラフト１位は、チームを待望の今季初勝利に導けるか。日本ハムの「救世主誕生」に期待がかかる。