福岡移転後初のリーグ３連覇を狙うソフトバンクは日本ハムとの開幕カードで３連勝を飾り、最高のスタートを切った。初戦から伊藤、達、有原と力のある投手を先発に立ててきたライバルを一蹴。３試合連続の逆転勝ちで地力の差を印象づけた。

シーズンは１４３試合の長丁場でチームの総合力がモノを言う。主力だけで勝ち続けることは難しく、常に主力選手がフレッシュな状態で満足に戦えるとも限らない。ホークスの強さを象徴するのは、投打それぞれにいわゆる「便利屋」と称される役割をハイレベルにこなす選手がいることだ。

象徴的だったのは開幕カード３戦目。献身性の塊のような投球を披露したのが、上茶谷大河投手（２９）だった。６回から２番手で３回１失点。小久保監督が「今日は何と言ってもカミチャ（上茶谷）。どうしても連投続きで使える投手の数が少ない中で３イニングいってくれた。今日の投手の中では一番の貢献度」と声を大にすれば、倉野チーフ投手コーチも「ああいう役割ができてくると、こっちも選択肢が広がる。もちろんショートもできるだろうし、複数イニングもいけるところを見せてくれたことがチームにとってかなり大きい」と最敬礼だった。

この春は先発ローテーション入りを目指し、キャンプから猛アピール。手応えがあった中で激しい競争に敗れ、開幕直前に中継ぎに配置転換となった。「役割はちまたで言うところの『便利屋』です」（上茶谷）。今季初登板で使命を全うするあたりが、チーム内で慕われる男の真骨頂だった。

開幕前、こんな心意気を明かしていた。「まさに便利屋ですが、便利屋という呼ばれ方が好きじゃない。だから、このポジションを『カミチャ』と呼ばれるくらい頑張りたい。（球界内で今後）コーチが『今年はカミチャをやってもらうよ』と選手に通達するくらいに」。先発とリリーフ両方をこなせ、敗戦処理や試合の立て直し、長期的視野に立った犲囲を生かす起用法瓩砲皹じることができる尊い存在。「便利屋」の改称を訴えるのは、それだけ誇りを持ち、役割を全うしようとする２９歳の所信表明だ。

カミチャの野望――。鼻息の荒さが頼もしい。