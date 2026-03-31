猫さんがケージの上に飛び乗ろうとジャンプすると……。予想通りのドジっ子感満載な結末がThreadsで11万回以上も表示されるほど話題に！コメント欄には「その前すっごい慎重に距離測ってたじゃんw」「飛んだ瞬間やっぱり笑っちゃう」「何回見ても吹き出してしまうw」といった声が寄せられました！

【動画：ケージの上にジャンプしようと『距離感を見定めていた猫』→次の瞬間…】

ケージの上に乗りたい猫さん

Threadsアカウント「nao（@momohanachan75）」さまに投稿されたのは、ご自宅で暮らす猫さんたちのとある日常のワンシーンです。

ある日、飼い主さんの作業デスクの上をお散歩していた猫さん。すると、目の前には重ねられたケージの上で優雅にくつろぐ同居猫さんの姿が！きっと「私もケージの上に登ってのんびりしたい」と思ったことでしょう。

後ろ足で立ち上がり、少しだけ背伸びをするようにケージの上でくつろぐ猫さんを覗き見ていたそうです。

しっかり距離感を見定めて…

そして、意を決した様子の猫さん。ケージの上に飛び乗るため、距離を見定めるような動きを見せ始めたといいます。

後ろ足で立ち上がって距離を目測してみたり、頭を低くかがめてジャンプの姿勢を模索してみたり。そして、ついに……

ジャンプ！

……と思いきや、落下！！

挑戦してはみたものの、まるで絵に描いたようなドジっ子具合を披露してしまった猫さん。綺麗に地面へと落下していき、その後、無念そうにケージの上を見上げていたそうです（笑）

失敗は成功のもと！きっと次は成功できることでしょう。

ドジっ子な猫さんの結末が話題に

ドジっ子すぎる予想通りの結末は、Threads内でも大きな話題に！記事執筆時点で投稿は11万回以上も表示されています。

また、コメント欄には「その前すっごい慎重に距離測ってたじゃんw」「飛んだ瞬間やっぱり笑っちゃう」「何回見ても吹き出してしまうw」「めっちゃ笑っちゃいましたわ！www」といった声が殺到し、多くの人に笑顔を届けたのでした！

そんな猫さんたちの気ままなのんびりライフは、Threadsアカウント「nao（@momohanachan75）」さまからご覧いただけます。他の日の投稿や別の猫さんの様子などもチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「nao（@momohanachan75）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。