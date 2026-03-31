バージニア工科大戦

米大リーグが開幕を迎え盛り上がりを見せる中、全米大学体育協会（NCAA）1部・米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が衝撃の打撃を披露した。29日（日本時間30日）、敵地バージニア工科大戦前の打撃練習でスコアボードを破壊する衝撃の一発を放った。

バージニア工科大のロゴが入ったスコアボードの最上部。なんと佐々木の強烈な打球で穴が開いてしまったようだ。スタンフォード大野球部公式Xが実際の画像を公開。文面では「おっと。名前は伏せますが、木製バットを使った日本人強打者が打撃練習でスコアボードに穴を開けてしまったようです」と伝えた。

これには米ファンも「ちょっと何ごと…」「一体どんなスラッガーだよ」「なんでオオタニがブラックスバーグ（バージニア工科大の本拠地）でプレーしているんだ？」「スタンフォードはオオタニと契約したのか？」などと驚きを隠せない様子だった。

試合には「1番・一塁」で先発出場し、3打数無安打3四球だった。チームは6-3で勝利。スタンフォード大2年目の20歳・佐々木は今季、25試合に出場し打率.286、9本塁打、18打点、OPS1.100と活躍している。



（THE ANSWER編集部）