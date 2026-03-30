買う前も買った後も、安心の「トヨタの中古車」！

中古車を探す際「クルマの調子は大丈夫か？」「購入後のアフターフォローは？」と不安に感じる人は多いはず。そんな人に選ばれるのが、「トヨタの中古車」だ。

理由は、買う前はもちろん、買った後も万全のサポート態勢が整っていること。

「トヨタの中古車」が選ばれる理由

①トヨタ車のプロが整備した中古車から選べる

②購入後も安心できる充実のアフターサポート

③トラブル時には、全国にある約4500のお店に頼れる

中古車選びを失敗したくないならば、買う前から買った後まで安心の「トヨタの中古車」がオススメなのだ。

中古車の選び方 失敗しない3つのポイント

中古車を選ぶ時のポイントは何だろう？ 「キレイさ」「走行距離」「無事故」「1オーナー」など、気になる点がいくつも思い浮かぶはずだ。しかし、中古車選びで大事なのはそれだけではない。クルマは買ったら終わりではなく、その後の維持やメンテナンスも重要だからだ。購入後のアフターフォローや保証がどれだけ受けられるかも、大きな判断材料になってくる。

「トヨタの中古車」は、トヨタ車のプロが整備・検査した “プロのお墨付き”をもらった中古車。さらにエンジンやブレーキはもちろん、エアコンやナビにいたるまで、約60項目・5000部品を対象とした「ロングラン保証」(※)が1年間、走行距離無制限で付帯する。全国約4500あるトヨタのお店で修理対応が可能という安心感は大きな魅力だ。

※一部、当該保証を付けられない車両もございます。

※一部販売店では自社独自の保証制度を適用しております。詳しくは販売店スタッフへおたずねください。

中古車選びのポイント① 「トヨタ車のプロ」による整備という安心感

トヨタのお店で扱う中古車は、トヨタ車のプロが細部まで整備した上で管理している。中古車にもトヨタの安心感が得られるのはうれしいポイントだ。車種ごとの特性を熟知していて、予防整備的な観点でのチェックも可能。「町工場」や「一般的な中古車販売店」との決定的な違いは、この「トヨタのプロが取り扱ってくれる」という点だ。

また、クルマの状態を詳細に記載した※「車両検査証明書」を搭載したクルマもある

「車両検査証明書」とは「トヨタ認定車両検査員」がクルマの状態をくまなく検査、客観的に評価したもので、だれでも中古車の状態がわかるようになっている。

※ 車両検査証明書の発行は、品質評価制度・トヨタ認定中古車参画販売店に限ります。

総合評価は11段階で、内装・外装は5段階の点数で表示され、車両展開図によってキズの位置が一目で分かるようになっている。車両検査証明書を見れば、安心して中古車を選べるというわけだ。

中古車選びのポイント② 安心できること

■走行距離無制限で1年間無償保証が受けられる「ロングラン保証」

中古車選びで重要なのが、購入後のサポート体制だ。「トヨタの中古車」には原則「ロングラン保証」が付帯する。メーカー・年式を問わずに走行距離無制限で、1年間無償保証が受けられる。

◆ロングラン保証◆

エンジン機構、ステアリング機構、ブレーキ機構はもちろん、エアコン、ナビゲーション、テレビなども保証の対象

※ボディ内外装部品や塗装・サビ、消耗部品、油脂類は除く

対象となるのは、約60項目、5000部品。エンジンやブレーキといった機能部品から、ナビやテレビなども保証対象となる。

中古車選びのポイント③ 任せられること

■全国約4500店舗あるトヨタのお店で修理対応できる！

ロングラン保証は、全国約4500あるトヨタのお店ならばどこでも受けられる。旅行先でも修理が受けられるのは大きな安心材料だ。さらにオプション（有償）で保証が最大3年間延長できる「ロングラン保証＋α」も用意。走行距離無制限もついてくるので、安心感が格段にアップする。購入後も、全国にあるトヨタの店舗で、トヨタ車のプロがサポートしてくれるのは、トヨタの中古車ならではの強みなのだ。

中古車を賢く手に入れるならば、「トヨタの中古車」をチェックすべし！

中古車を賢く選ぶならば、「トヨタの中古車」は見逃せない選択肢だ。トヨタ車のプロによる整備・検査に加え、約60項目・5000部品をカバーするロングラン保証を走行無制限で受けられることに加え、全国約4500あるトヨタのお店でサポートが受けられる安心感は大きい。

中古車を賢く手に入れたいと思ったら、まずは最寄りのトヨタのお店、またはウェブで「トヨタの中古車」をチェックしてみてほしい。

（編集協力：株式会社トヨタユーゼック）