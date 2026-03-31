WRC公式パートナー日本初上陸！ Wolf Lubricants「マルチファクターオイルセラム」

記事ポイント FIA世界ラリー選手権（WRC）公式潤滑油パートナーの欧州ブランドが2026年3月より日本初上陸独自技術「マルチファクターオイルセラム」でエンジンを長期間フレッシュな状態に維持Jaguar Land Rover・Volkswagen・Mercedes-Benzなど主要自動車メーカーのアプルーバルを取得 FIA世界ラリー選手権（WRC）公式潤滑油パートナーの欧州ブランドが2026年3月より日本初上陸独自技術「マルチファクターオイルセラム」でエンジンを長期間フレッシュな状態に維持Jaguar Land Rover・Volkswagen・Mercedes-Benzなど主要自動車メーカーのアプルーバルを取得

欧州発の高性能潤滑油ブランドWolf Lubricants（ウォルフ・ルブリカンツ）が、2026年3月より日本市場に初上陸しています。

FIA世界ラリー選手権（WRC）の公式テクニカル・潤滑油パートナーとして長年にわたり磨かれた独自技術「マルチファクターオイルセラム」が、同ブランドの核となる技術です。

Jaguar Land Rover・Volkswagen・Mercedes-Benzなど世界的な自動車メーカーからのアプルーバル（承認）も取得しており、品質の高さが国際的に証明されています。

Wolf Lubricants「マルチファクターオイルセラム」

ブランド: Wolf Lubricants（ウォルフ・ルブリカンツ）取扱店: Norauto ONLINE SHOP（岐阜県大垣市）日本発売: 2026年3月〜対象製品: 乗用車向けエンジンオイル・各種フルード

Wolf Lubricants（ウォルフ・ルブリカンツ）は、ブレンド技術のプロフェッショナルとして、エンジンをより良く・より速く・より環境に優しくする技術強化型潤滑油を追求する欧州ブランドです。

FIA世界ラリー選手権（WRC）は、舗装路・未舗装路・雪道など多様な路面条件で世界各地の一般道を舞台に開催される最高峰のラリー競技であり、急激な温度変化と長時間の連続走行がエンジンと潤滑油に本物の耐久性を求めます。

Wolf Lubricantsはそのような過酷な環境をサポートするWRCの公式テクニカル・潤滑油パートナーを務めており、競技で培われた技術力が市販製品にも活かされています。

マルチファクターオイルセラム技術

Wolf Lubricantsの中核技術「マルチファクターオイルセラム」は、抗酸化剤・分散剤・粘度調整剤を複合的に組み合わせた先進配合技術です。

有効成分が時間の経過とともに高度なバランスと相乗作用を発揮し、オイルに持続的な活性化効果をもたらします。

これにより、オイル交換間隔が長くなる現代の車両環境においても、エンジンは安定した性能を維持し続けられます。

この技術は、Jaguar Land Rover・Volkswagen・Mercedes-Benzなどの自動車メーカーが定める厳格な基準に基づくアプルーバルの取得によって認められており、信頼性の高さが裏付けられています。

※アプルーバルの取得状況は、製品・品番によって異なります。

WOLF OFFICIALTECH 0W20 C6 F

最新エンジンに適した完全合成潤滑油で、ACEA C6規格を満たしています。

排気システムの寿命延長と効率維持のために開発されており、卓越したエンジン清浄性・摩耗防止性能・高い耐久性を発揮します。

WOLF OFFICIALTECH 0W-40 C3 SP

最新世代の厳選された高品質基油をベースとした完全合成潤滑油で、幅広い車種・用途に対応します。

WOLF ECOTECH 0W30 C3 FE

ガソリンエンジンとディーゼルエンジン両方の潤滑用に設計された、完全合成「低SAP」かつ低粘度のエンジンオイルです。

標準的なモーターオイルと比較して、大幅な燃費向上が期待できます。

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2/C3

オイル交換間隔を短縮せずに、クリーンで高性能なエンジンを維持するための完全合成オイルです。

さまざまなブランドの多様な車両に最適なメンテナンスを提供します。

日本での展開はカー用品販売・車両整備を手がけるNorauto ONLINE SHOPが担っており、法人・事業者向けの業販会員制度も用意されています。

全日本ラリー選手権（JRC）第1戦「RALLY 三河湾 2026 Supported by AICELLO」では、山口航平選手（MATEX-AQTEC RALLY TEAM）がAQTEC-Wolf DL GR Yaris（型式：4BA-GXPA16）で出走し、若手ドライバー育成カテゴリー「MORIZO Challenge Cup」で7位デビューを果たしています。

WRCという世界最高峰の競技環境で鍛えられたWolf Lubricantsのエンジンオイルは、日常のカーライフから本格的なモータースポーツまで幅広いシーンで高い潤滑性能を発揮します。

独自のマルチファクターオイルセラム技術により、エンジンの状態が長期間フレッシュに保たれています。

Jaguar Land Rover・Volkswagen・Mercedes-Benzなど主要自動車メーカーのアプルーバルを取得済みで、幅広い車種への高い適合性を誇ります。

Wolf Lubricants日本初上陸の紹介でした。

よくある質問

Q. Wolf Lubricantsのエンジンオイルはどこで購入できますか？

A. カー用品販売・車両整備を展開するNorauto ONLINE SHOP（本社：岐阜県大垣市）で2026年3月より取り扱いが始まっています。

Q. マルチファクターオイルセラム技術とはどのようなものですか？

A. 抗酸化剤・分散剤・粘度調整剤を複合的に組み合わせ、有効成分の相乗作用でオイルを持続的に活性化し、エンジンを長期間フレッシュな状態に保つWolf Lubricants独自の先進配合技術です。

Q. Wolf Lubricantsはどのような車種に対応していますか？

A. ガソリン・ディーゼル・ハイブリッドを含む幅広い乗用車に対応しており、Jaguar Land Rover・Volkswagen・Mercedes-Benzなど主要メーカーのアプルーバルも取得しています。

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