華やかなピンクで装い一新！ 会津天宝醸造「鯛みそ」パッケージリニューアル

記事ポイント 会津天宝醸造のロングセラー「鯛みそ」が2026年4月よりパッケージリニューアル鯛を想起させるピンク基調のデザインで「国産天然鯛使用」を前面に表示日常使いから贈答まで対応する上質感のあるパッケージに進化 会津天宝醸造のロングセラー「鯛みそ」が2026年4月よりパッケージリニューアル鯛を想起させるピンク基調のデザインで「国産天然鯛使用」を前面に表示日常使いから贈答まで対応する上質感のあるパッケージに進化

会津天宝醸造から、ロングセラー商品「鯛みそ」のパッケージリニューアルが発表されています。

国産天然鯛のみを使用した甘口仕立ての味噌で、幅広い世代から支持を得ている人気商品です。

2026年4月より、新デザインへの順次切り替えが開始されます。

会津天宝醸造「鯛みそ」パッケージリニューアル

商品名：鯛みそ販売開始日：2026年4月（一部小売店にて先行販売中）参考小売価格：660円（税込）内容量：150gサイズ：縦65×横65×高65mm賞味期限：365日

「鯛みそ」は、国産の天然鯛と味噌の旨みを掛け合わせた会津天宝醸造の看板商品です。

甘口仕立てで老若男女問わず親しまれており、ご飯に乗せるだけで上品な一品になります。

近年高まる「国産志向」「安心・安全志向」に応え、この商品の本質的な価値をより明確に伝えるため、今回パッケージデザインが一新されています。

新パッケージでは、祝い魚である鯛を想起させるやわらかく華やかなピンク色を基調に採用しています。

売り場でひと目で「鯛」と分かる視認性と高級感を両立させたデザインです。

さらに「国産天然鯛使用」をパッケージ正面に大きく掲げ、原料へのこだわりと安心・安全への姿勢をより強く打ち出しています。

日常使いだけでなく、ちょっとした手土産や季節のご挨拶にもふさわしい落ち着きと品格を感じられるデザインに進化しています。

味噌の深い旨みと鯛の上品な風味が調和した「鯛みそ」は、国産天然鯛ならではの安心感が魅力です。

華やかなピンクの新パッケージにより、売り場での視認性と贈答品としての上質感がさらに高まっています。

食卓を彩る一品としても、大切な方への手土産としても活躍できる商品となっています。

会津天宝醸造「鯛みそ」パッケージリニューアルの紹介でした。

よくある質問

Q. 「鯛みそ」の新パッケージはいつから販売されますか？

A. 2026年4月より順次切り替えが開始されます。

一部小売店では先行販売も行われています。

Q. 「鯛みそ」にはどのような鯛が使われていますか？

A. 国産の天然鯛のみを使用しています。

甘口仕立てで、味噌の旨みと鯛の上品な風味が楽しめます。

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