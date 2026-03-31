海外治療が最後の希望！ まふゆちゃんを救う会「川口まふゆさん中国治療支援クラウドファンディング」

記事ポイント 2度の造血幹細胞移植がいずれも再発し、中国で日本未承認の治療に挑む6歳の川口まふゆさんまふゆちゃんを救う会が目標2,300万円のクラウドファンディングを「For Good」にて実施中募集期間は2026年4月3日（金）まで、治療費と家族の経済的支援が目的 2度の造血幹細胞移植がいずれも再発し、中国で日本未承認の治療に挑む6歳の川口まふゆさんまふゆちゃんを救う会が目標2,300万円のクラウドファンディングを「For Good」にて実施中募集期間は2026年4月3日（金）まで、治療費と家族の経済的支援が目的

2度の造血幹細胞移植がいずれも再発し、日本での治療継続が困難となった6歳の川口まふゆさんが、中国で最後の治療に挑んでいます。

まふゆちゃんを救う会は、治療費と家族の経済的支援を目的とした目標2,300万円のクラウドファンディングを「For Good」にて現在実施中です。

募集期間は2026年4月3日（金）までとなっています。

まふゆちゃんを救う会「川口まふゆさん中国治療支援クラウドファンディング」

期間：2026年3月7日（土）〜4月3日（金）目標金額：2,300万円プラットフォーム：For Good代表者：川口建

日本では0〜14歳の子どものうち、1年間に約2,500人が小児がんと診断されています。

白血病は小児がんのなかで最も多い病気であり、生存率は向上しているとはいえ、今なお命を落とす子が存在するのが現実です。

川口まふゆさんは2度の造血幹細胞移植に挑みましたが、いずれも再発し、日本での治療継続が困難との診断を受けています。

海外では日本未承認の薬剤や治療方法を試せる環境があり、まふゆさんの家族は最後の可能性を海外治療に求めています。

2026年2月に治療の場を中国へと移しましたが、治療費や家族の生活にかかる経済的負担は非常に大きく、支援の輪を広げるためにクラウドファンディングが立ち上がっています。

2026年3月2日に「For Good」にてクラウドファンディングを開始しました。

目標金額は2,300万円で、川口まふゆさんの治療費と家族の経済的支援の両方が対象となっています。

小児白血病という厳しい現実のなか、6歳の女の子の未来を守るための支援プロジェクトが現在進行中です。

川口まふゆさんは中国で日本未承認の薬剤・治療方法に賭けており、その治療費は支援によってまかなわれています。

クラウドファンディングの募集期間は2026年4月3日（金）までとなっており、残りわずかとなっています。

まふゆちゃんを救う会のクラウドファンディングの紹介でした。

よくある質問

Q. 川口まふゆさんが中国で治療を受けている理由は何ですか？

A. 日本では使用できない未承認の薬剤や治療方法が中国では試せるためです。2度の造血幹細胞移植がいずれも再発し、国内での治療継続が困難となったまふゆさんにとって、中国での治療が最後の選択肢となっています。

Q. クラウドファンディングの期間と目標金額を教えてください。

A. 「For Good」にて2026年3月7日（土）から4月3日（金）まで実施中で、目標金額は2,300万円です。

川口まふゆさんの治療費と家族の経済的支援を目的としており、代表者は川口建さんです。

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