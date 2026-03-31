◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

第７０回大阪杯・Ｇ１は４月５日、阪神競馬場の芝２０００メートルで行われる。１７年にＧ１昇格し、１０回目の節目を迎える今年は強い４歳世代の代表格・クロワデュノール、国内外Ｇ１・２勝をマークしているダノンデサイルの史上５度目の日本ダービー馬対決が見所。

復権へここは負けられない。昨年の日本ダービー馬クロワデュノールが万全の態勢で年長馬に立ち向かう。昨年末は有馬記念出走も視野に入っていたが、回避して照準をここに定めた。斉藤崇調教師は「いつもより戻ってきたときの感じはすごく良かった。今年に備えてゆっくり待てたのも良かったと思う」とうなずく。５日に栗東に帰厩し、入念に乗り込みを重ねてきた。

良化度は右肩上がりだ。２５日の１週前追い切りは栗東ＣＷコースで団野（レースは北村友）が騎乗し、ポートデラメール（４歳２勝クラス）、アランカール（３歳オープン）を最後方から追走。直線で内から並びかけ、抜群の手応えで２頭を圧倒した。時計は６ハロン８２秒３―１１秒１。「休んでいたなりの重たさはあったけど、やるごとに解消。動きに関しては今日（２５日）の段階でも十分かな」とトレーナーは確かな手応えを示した。

凱旋門賞遠征（１４着）から短期間での調整となった前走のジャパンＣ。国内では初めて年長馬を相手に戦った。カラ馬の影響や、早めに動かざるを得ない展開でスムーズとは言いがたいレース。それでも４着と大きく負けなかったのは間違いなく地力の高さだ。「一番苦しい展開になってしまった。そのなかでもよく頑張っている。力は見せてくれたかな」と振り返る。

デビューから無傷３連勝でホープフルＳを制覇。皐月賞は向こう正面で押し込められる不利にも泣き２着に敗れたが、日本ダービーを勝ち切って世代の頂点に君臨した。仕切り直しの今年初戦。「この馬のレースができれば十分チャンスがあるというか、むしろもう１回、一番強いところを見せないといけないとは思ってるので」と指揮官。世代を超えた最強の座をつかむべく、ここから再出発する。（山本 理貴）

◆大阪杯での日本ダービー馬対決 １３年にオルフェーヴルが勝利し、エイシンフラッシュが３着。Ｇ１に昇格した１７年以降では１９、２０年のワグネリアン＆マカヒキ、２１年のコントレイル＆ワグネリアンに次いで４度目となるが、Ｇ２時代も含め、すべて年少馬が先着している。昨年のジャパンＣではダノンデサイル（３着）がクロワデュノール（４着）に先着。今回が２度目の直接対決となる。