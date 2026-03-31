おじいちゃん、必ず勝つからね―。プロボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は５月２日、東京ドームでスーパーバンタム級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝に挑む。現在、米ロサンゼルスで強化合宿中だが、指導を受けるルディ・エルナンデス・トレーナーの父・ロドルフォさんが今年２月、９３歳で永眠した。中谷は１５歳の時から孫のようにかわいがってくれた米国の恩人に、ベルト奪取を約束した。

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尚弥選手との試合に向けて、週３日ほどのペースで実戦練習を続けています。受け入れてくれたチームの雰囲気は変わりませんが、練習の質は、より強度の高いものになっているなと感じます。今、持っている能力をさらに上げていく。試合では、自分が持っている「もの」しか出ないと思うので、それを、より伸ばしていく。あるべき位置に手があったりとか、そういう細かいことを体に染みつかせないといけない。そういうことに重点を置く…というより、そういうことは絶対にできますから。

ロサンゼルスは中学を卒業した１５歳の時から、１人でボクシングの練習を積んだ街。治安は決して良い場所ではなかったですが、当時はそこまでの知識はありませんでした。ロードワーク中に入りこんだ場所で、「ちょっと空気が違うな」なんて思ったことも。それでも怖いという感じはしませんでした。実際、銃声やパトカーのサイレンなどが聞こえたこともありましたが、ボクシング以外のことを考える余裕はなく、強くさせてもらっているんだから、と動揺がなかったんですね。試合で負けた時に初めてボクシング人生で泣きましたが、そんなことも自分を強くしてくれました。

１６歳の時（２０１４年）に現役世界王者と一度、実戦練習をさせてもらったことがあります。元ＷＢＡ世界フェザー級スーパー王者（当時は正規王者）ニコラス・ウォータース選手（ジャマイカ）。激しい打ち合いなどはなく、パンチを打ったらキャッチされたり、タイミングをパッと合わせられたり、打てないようにされたり…。僕はスパーリングの気持ちでも、相手は遊び？ でも、悔しくはなく、楽しかった。こういうこともされるんだと、いろいろな技術を蓄えました。プロになる前の経験は、今になっても生きています。

ワクワクする気持ちが強かったから、全ての経験が新鮮。でも、不安要素が全くないわけではなく、慣れない環境にいる僕を、自分の家に住まわせてくれたロドルフォさん（享年９３）の存在は、すごく大きかったですね。僕が「おじいちゃん」と呼ぶロドルフォさんは、指導を受けているルディのお父さん。ルディの弟・ヘナロ選手を元ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界スーパーフェザー級王者に育てた方です。

おじいちゃんの運転でジムに送迎してもらったり、ジムではミットを持ってもらったり。感情豊かで、車のハンドルを指でトントン鳴らしながら、ずっと口笛を吹いていました。ドラマに出てくる陽気なおじさんみたい？ すごく安心できました。洗濯など身の回りの世話までしてくれて、世界王者まで育てた名トレーナーというのを感じさせないような、とても温かく、フレンドリーに接してくれました。僕はたくさんいる孫の一人のようにかわいがってもらいました。

１５歳の僕と同じように、実はメキシコ出身のおじいちゃんも英語は全然、話せなくて…。僕らには合言葉がありました。ジム帰りに（メキシコ料理の）ブリトーのチェーン店に寄っていましたが、ボクシングの時には、僕がいつも注文する料理番号を使うんです。Ｎｏ．９と言われるとジャブ、Ｎｏ．１２がアッパーを出す合図。合言葉で教えてもらうと、すごく入りやすかった。僕にわかりやすいようにと、おじいちゃんの工夫が、ボクシングの幅を広げてくれたと思います。食事という意味のスペイン語「ｃｏｍｉｄａ（コミダ）」は左ボディストレートを打ての指示。おじいちゃんが「コミダ！」と言うとボディーへ左強打でフィニッシュ。おじいちゃんの決めゼリフでした。

おじいちゃんは糖尿病が悪化して、９１歳の誕生日を前に足を切断する手術を受けました。そういう状況でも、僕がロスに行くと笑顔で迎えてくれました。僕を見ると、車いすの上でも両手を挙げ、ミット打ちの構えを見せる。だから僕もパンチを打つ。それが僕らのコミュニケーション。おじいちゃんもそれを楽しみにしていたと、ルディから聞いてうれしかったですね。

ルディは、おじいちゃんを東京に連れて来たかったと話していました。ピーナツを見ると、おじいちゃんを思い出します。尚弥選手に勝って、大好きだった日本のピーナツをお供えしたいと思います。

前回の試合と比べて、今の段階（４０日前）での体調というのは、すごくいい感じです。いい調整ができているので、本当にチームに感謝しています。あとは万全に仕上げて試合に行くだけ。僕が歩んできた道で、関わってきてくれた人たちの思いというのも、たくさん拳に乗っていく試合。そういう思いをしっかり背負って、５月２日は戦いたいと思っています。感謝！ 感謝！（世界３階級制覇王者）