記事ポイント 世界最大のテック展示会「CES2027」への日本パビリオン「JAPAN TECH」が出展社の募集を開始2027年で立ち上げ10年目・CES史上初の日本パビリオンとして累計37社以上の出展をサポート参加無料のオンライン説明会が4月13日・20日・5月12日に開催（大阪商工会議所共催は4月16日） 世界最大のテック展示会「CES2027」への日本パビリオン「JAPAN TECH」が出展社の募集を開始2027年で立ち上げ10年目・CES史上初の日本パビリオンとして累計37社以上の出展をサポート参加無料のオンライン説明会が4月13日・20日・5月12日に開催（大阪商工会議所共催は4月16日）

世界最大級のテック系展示会「CES2027」への出展を目指す日本企業に向け、日本パビリオン「JAPAN TECH」が出展社の募集を開始しています。

2018年の立ち上げから2027年で10年目を迎えるJAPAN TECHは、費用・手続きの複雑さ・商習慣の違いといった障壁を共同出展という形で軽減し、多くの日本企業のCES出展をサポートしています。

参加無料のオンライン説明会が4月・5月に複数回開催されます。

クリエイティヴ・ヴィジョン「CES2027 JAPAN TECH」出展社募集

説明会開催日（主催）：第1回 4月13日（月）10:00〜 / 第2回 4月20日（月）13:00〜 / 第3回 5月12日（火）10:00〜説明会開催日（大阪商工会議所共催）：4月16日（木）10:00〜形式：オンライン（Zoomウェビナー）参加費：無料（事前予約制）主催：株式会社クリエイティヴ・ヴィジョン（大阪商工会議所と共催）

「CES（シー・イー・エス）」は毎年1月に米国ラスベガスで開催される、60年近い歴史を持つ世界最大のテック展示会です。

この舞台への出展をより多くの日本企業が実現できるよう、クリエイティヴ・ヴィジョンが2018年に立ち上げたのが日本パビリオン「JAPAN TECH」プロジェクトです。

CES史上初の日本パビリオンとして、出展費用・手続き・商習慣の違いといった障壁を共同出展の形で下げ、毎年多くの日本企業のグローバル発信をサポートしています。

CES2026では、スタートアップ向けエリアであるベネチアンエキスポ1FユーレカパークAに加え、Venetian Expo 2Fのグローバルパビリオンエリア（一般企業向け）に2つ目の日本パビリオンを新設しています。

この2拠点体制のもと、CES2026では過去最多となる総勢37社の日本企業が出展しています。

説明会の概要

CES2027への出展を検討する企業向けに、オンライン（Zoomウェビナー形式）の無料説明会が計4回開催されます。

クリエイティヴ・ヴィジョン主催の3回（4月13日・4月20日・5月12日）はいずれも内容が共通で、大阪商工会議所との共催説明会（4月16日）も同様の内容で実施されます。

参加にはJAPAN TECH案内ページからの事前予約が必要です。

JAPAN TECHは10年の実績を持つCES史上初の日本パビリオンとして、スタートアップから一般企業まで2つのパビリオンで対応できる体制を整えています。

出展費用や手続きの共同化によって、単独では難しかったCES出展が現実的な選択肢として検討できる環境があります。

参加無料の説明会では出展の詳細情報を得られるため、CES2027への出展を具体的に検討し始める機会となっています。

「CES2027 JAPAN TECH」出展社募集説明会の紹介でした。

よくある質問

Q. JAPAN TECHとはどのようなプロジェクトですか？

A. クリエイティヴ・ヴィジョンが2018年に立ち上げた、日本企業のCES出展障壁を下げるためのプロジェクトです。

共同出展という形で費用・手続き・商習慣の違いによるハードルを軽減し、CES史上初の日本パビリオンとして毎年多くの日本企業の出展をサポートしています。

Q. 説明会への参加方法を教えてください。

A. JAPAN TECH案内ページからの事前予約が必要です。

クリエイティヴ・ヴィジョン主催の説明会は4月13日・4月20日・5月12日の計3回、大阪商工会議所との共催は4月16日に開催されます。

いずれもZoomウェビナー形式で参加費は無料です。

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