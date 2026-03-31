智弁学園、智弁和歌山名誉監督の高嶋仁氏が決勝を占った。

立場上は智弁学園に勝ってほしいですが、総合的に大阪桐蔭に分があると見ています。３試合連続で１点差を制して、投手の調子も上がってきました。決勝は、吉岡君が先発して川本君で逃げ切りを図る。または川本君を完投させると予想します。彼はバケモンですね。１９２センチでもバランスがいい。

各打者は甘い球を逃さずにヒットを打つのがうまいです。タイミングの取り方を見ても「さすがだな」と思います。技術の高さはもちろん、ボテボテのゴロでも点を取る。今までの大阪桐蔭にはない「泥くささ」があります。一方の智弁学園は勢いに乗ると怖いですが、きれいなヒットで点を取ろうという意識が見られます。

以前の大阪桐蔭と比べると、走攻守で１ランク落ちるかもしれませんが、甲子園の決勝は９戦全勝。私は１８年春の決勝で敗れました。西谷監督が、選手を伸び伸びとプレーさせています。監督が代わっていないことが大きいです。指揮官がバタバタすれば、選手に伝わりますからね。

昨秋の近畿大会準決勝で神戸国際大付に１―７で敗れた試合を見た時に「センバツは優勝を狙っているな」と感じました。吉岡君も川本君も登板しませんでした。優勝して明治神宮大会に行けば、各校から丸裸にされますからね。昨秋から投手が成長したことが大きいです。

智弁学園の杉本君は球の質が素晴らしいです。ただ、彼以外の投手に使えるめどが立っていません。１週間に５００球以内の球数制限で、決勝は１３１球が上限ですが、先発で使わざるを得ないでしょう。

大阪桐蔭は４試合で６失策。例年に比べて守備は雑なところがあります。智弁学園は先に３、４点を取って、焦らせることができれば勝機があります。

最後に、今大会からＤＨ制が導入されましたが、まだ機能していないという印象を受けました。最善の方法を模索しているようでした。１、２年の思考錯誤が必要でしょう。