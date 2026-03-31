約1,000本の桜と夜桜ライトアップが圧巻！ 信州上田観光協会「第23回上田城千本桜まつり」

記事ポイント 約1,000本の桜が咲き誇る上田城跡公園で、4月4日から12日まで開催全23店舗の「二の丸横丁」で春の味覚を楽しめ、ライトアップされた幻想的な夜桜も堪能できる別所温泉など3温泉地で最大3,000円お得に泊まれる宿泊キャンペーンも同時実施 約1,000本の桜が咲き誇る上田城跡公園で、4月4日から12日まで開催全23店舗の「二の丸横丁」で春の味覚を楽しめ、ライトアップされた幻想的な夜桜も堪能できる別所温泉など3温泉地で最大3,000円お得に泊まれる宿泊キャンペーンも同時実施

長野県上田市の上田城跡公園で、「第23回上田城千本桜まつり」が4月4日(土)から12日(日)まで開催されます。

約1,000本の桜が咲き誇る景色の中、地元グルメが集う「二の丸横丁」と幻想的な夜桜ライトアップが用意されています。

温泉地でお得に泊まれる宿泊キャンペーンもあわせて実施されます。

信州上田観光協会「第23回上田城千本桜まつり」

イベント名：第23回上田城千本桜まつり開催日時：2026年4月4日(土)〜12日(日) 二の丸横丁 10:00〜21:00会場：長野県上田市 上田城跡公園一帯（JR上田駅徒歩約12分）来場予想：約50,000人

「第23回上田城千本桜まつり」は、」春を告げる風物詩」として親しまれてきた上田城跡公園の桜まつりです。

約1,000本の桜が一斉に咲く圧巻の景色が、歴史情緒あふれる上田城跡を彩ります。

上田城跡公園芝生広場（児童遊園地付近）では、地元上田市の食材を活かした「二の丸横丁」が開催されます。

全23店舗が出店し、昼は春の味覚を楽しめる賑わいの広場として、夜はライトアップされた夜桜とともにゆったりとした花見の時間が過ごせます。

週末限定では、長野県上田市の姉妹都市である埼玉県所沢市・静岡県沼津市・新潟県上越市による「姉妹都市観光物産展」も開催されます。

まつり開催にあわせ、「上田市内温泉地花見湯産 千本桜キャンペーン」も実施されます。

別所温泉・鹿教湯温泉・霊泉寺温泉の対象施設に予約2,000円＋クーポン券1,000円、合計最大3,000円相当お得に宿泊できます。

上田城跡公園では約1,000本の桜が一斉に咲き、歴史情緒あふれる春の景色が広がります。

全23店舗が揃う「二の丸横丁」では地元の春の味覚を堪能でき、夜桜ライトアップとともに特別な花見の時間が楽しめます。

信州上田の温泉地を最大3,000円お得に利用できる宿泊キャンペーンで、桜観光と温泉をあわせて満喫できます。

第23回上田城千本桜まつりの紹介でした。

よくある質問

Q. 上田城千本桜まつりはいつ、どこで開催されますか？

A. 2026年4月4日(土)から12日(日)まで、長野県上田市の上田城跡公園一帯で開催されます。JR上田駅から徒歩約12分です。

二の丸横丁の営業時間は10:00〜21:00となっています。

Q. 二の丸横丁ではどんな内容が楽しめますか？

A. 地元上田市の食材を使った春の味覚を提供する全23店舗が出店します。

昼は賑わいの広場として、夜はライトアップされた夜桜とともにゆったりとした花見の時間が楽しめます。

Q. 温泉宿泊キャンペーンの内容を教えてください。

A. 「上田市内温泉地花見湯産 千本桜キャンペーン」では、別所温泉・鹿教湯温泉・霊泉寺温泉の対象施設に、予約2,000円＋クーポン券1,000円の合計最大3,000円相当お得に泊まれます。

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