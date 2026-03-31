賞味期限365日にパワーアップ！ 会津天宝醸造「翌日ニオわない 魔法のにんにく」

記事ポイント 人気のにんにくペーストが「翌日ニオわない 魔法のにんにく」として大幅リニューアル独自の食後消臭液加工で食後3〜4時間でニオイが気になりにくい設計賞味期限を300日から365日に延長、参考小売価格378円（税込）で発売 人気のにんにくペーストが「翌日ニオわない 魔法のにんにく」として大幅リニューアル独自の食後消臭液加工で食後3〜4時間でニオイが気になりにくい設計賞味期限を300日から365日に延長、参考小売価格378円（税込）で発売

会津天宝醸造から、人気商品「翌日ニオイが気にならないにんにくペースト」が「翌日ニオわない 魔法のにんにく」として大幅リニューアルされます。

独自の食後消臭液で加工されたペーストタイプのにんにくで、食後3〜4時間でニオイが気になりにくい設計です。

賞味期限も従来の300日から365日に延長され、2026年4月より発売となっています。

会津天宝醸造「翌日ニオわない 魔法のにんにく」

商品名：翌日ニオわない 魔法のにんにく販売開始日：2026年4月（一部小売店にて先行販売中）参考小売価格：378円（税込）内容量：100g賞味期限：365日

「翌日ニオわない 魔法のにんにく」は、会津天宝醸造が販売する人気のにんにくペーストのリニューアル商品です。

中身の処方はそのままに、最大の特長である「翌日ニオわない」というコンセプトが直感的に伝わるネーミングへと変更されています。

リニューアルのポイント

今回のリニューアルでは、商品名の刷新に加え、明るく親しみやすいポップなパッケージデザインに変更されています。

若年層や女性層にも手に取りやすいビジュアルとなっており、売り場での視認性が高められています。

さらに、品質への影響がないことを確認のうえ、賞味期限を従来の300日から365日へ延長しています。

家庭内のストックやギフト用途にも対応しやすくなっています。

商品の特長

独自の食後消臭液でにんにくを加工しており、食後3〜4時間でニオイが気になりにくい設計です。

料理にそのまま使えるペーストタイプで、肉料理や炒め物、パスタ、チャーハンなど幅広いメニューに活用できます。

少量でしっかりとした風味が楽しめるため、にんにくの力強い香りと旨みを手軽に料理へ加えられます。

近年は猛暑の長期化によりスタミナ食材への関心が高まっており、平日でも翌日のニオイを気にせずにんにくを楽しめる点が大きな魅力です。

独自の消臭加工により、翌日のニオイを気にせずにんにく料理を楽しめます。

ペーストタイプなので皮むきやみじん切りの手間がなく、幅広い料理に手軽に使えます。

賞味期限365日で家庭のストックにも適しており、日常使いの調味料として活躍する一品です。

会津天宝醸造「翌日ニオわない 魔法のにんにく」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「翌日ニオわない 魔法のにんにく」の参考小売価格はいくらですか？

A. 参考小売価格は378円（税込）です。

内容量は100gで、2026年4月より発売されます。

一部小売店では先行販売が行われています。

Q. リニューアル前の商品と中身は変わっていますか？

A. 中身の処方は変わっていません。

商品名とパッケージデザインの刷新、および賞味期限の300日から365日への延長がリニューアルのポイントです。

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