二段階熟成の漆黒テキーラ！ アシエンダ・デ・テパ「ブラックテキーラ(レポサド)」

記事ポイント グラスを染める漆黒の色合いと100%ブルーアガベ由来の芳醇な甘みが融合したプレミアムテキーラアメリカンホワイトオーク樽とチャーリング樽を使う二段階熟成（4〜6ヶ月）によるキャラメル・バニラ・ハチミツの複雑な香りメキシコ・ハリスコ州の名門蒸留所「コンパニア・テキレラ・デ・アランダス」が手掛ける世界品質の1本 グラスを染める漆黒の色合いと100%ブルーアガベ由来の芳醇な甘みが融合したプレミアムテキーラアメリカンホワイトオーク樽とチャーリング樽を使う二段階熟成（4〜6ヶ月）によるキャラメル・バニラ・ハチミツの複雑な香りメキシコ・ハリスコ州の名門蒸留所「コンパニア・テキレラ・デ・アランダス」が手掛ける世界品質の1本

グラスに注いだ瞬間、漆黒に近い深みのある色合いが目を引くテキーラが日本に登場しています。

アシエンダ・デ・テパ「ブラックテキーラ(レポサド)」は、100%ブルーアガベを原料に独自の二段階熟成を採用した、他に類を見ない個性派プレミアムテキーラです。

兵庫県西宮市の輸入卸業者・コートーコーポレーションが2026年3月23日より取り扱いを開始しました。

アシエンダ・デ・テパ「ブラックテキーラ(レポサド)」

商品名：アシエンダ・デ・テパ ブラックテキーラ(レポサド)原料：ブルー・アガベ 100%産地：メキシコ・ハリスコ州アランダスアルコール度数：35%容量：700ml希望小売価格：オープン価格

本テキーラは、テキーラの聖地として知られるメキシコ・ハリスコ州のハイランド地方「ロス・アルトス」地区アランダスに位置する名門蒸留所「コンパニア・テキレラ・デ・アランダス」が手掛けています。

1994年創業の同蒸留所は最新鋭の生産設備と厳格な品質管理体制（NOM 1499）を誇り、伝統的な製法を守りながら現代の嗜好にも合致した高品質なテキーラを世界中に届けています。

こだわりの二段階熟成

本テキーラの最大の特徴は、合計4〜6ヶ月に及ぶ「二段階熟成」工程です。

まずアメリカンホワイトオーク樽で熟成させた後、チャーリング（内面を焦がす加工）を施したホワイトオーク樽に移し、さらに焦がしたウッドスティックを加えて二段階目の熟成を行います。

この工程がテキーラに漆黒に近い深みのある色合いと力強い個性的な風味をもたらし、香りと味わいをより豊かにしています。

テイスティングノート

香りは加熱したアガベのやわらかなベースに、キャラメル・バニラ・ハチミツの甘いニュアンスが重なります。

味わいには加熱アガベ・キャラメル・オーク・バニラの風味が融合し、ミディアムボディで飲みごたえと上品な余韻を兼ね備えています。

オーナーのニコラス・マルチネス・ララ氏は、国内350店舗を誇る大手リカーストアを一代で築き上げたテキーラ業界のレジェンドです。

現在は娘のマイラ・パオラ氏と共に、ハリスコ伝統の製法と誇りを次世代へ継承し続けています。

漆黒の外観と二段階熟成による複雑な甘みは、これまでのテキーラにはない独自の飲み応えを実現しています。

100%ブルーアガベ由来のやわらかな甘みとキャラメル・バニラの豊かなアロマが凝縮された、プレミアムな1本です。

メキシコ・ハリスコ州の名門蒸留所が誇る技術力と情熱が、このグラス1杯に結実しています。

アシエンダ・デ・テパ ブラックテキーラ(レポサド)の紹介でした。

よくある質問

Q. アシエンダ・デ・テパ ブラックテキーラはなぜ漆黒の色をしているのですか？

A. アメリカンホワイトオーク樽での熟成後、チャーリングを施したホワイトオーク樽と焦がしたウッドスティックを加えて二段階目の熟成を行う「二段階熟成」工程によって、深みのある漆黒に近い色合いが生まれています。

Q. 原料や産地はどこですか？

A. 原料は100%ブルー・アガベで、産地はメキシコ・ハリスコ州アランダスです。

アルコール度数は35%、容量は700mlとなっています。

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