岡本和真を支える“3つの力”に首脳陣も感嘆 準備、吸収、実践する能力の高さに「感銘を受けている」
さっそく力を示している岡本。チームメイトからも温かく迎え入れられているようだ(C)Getty Images
昨年のア・リーグ王者ブルージェイズはアスレチックスとの開幕カードで3連勝を飾り、最高の形で2026年シーズンをスタートさせた。その中で、新加入の岡本和真も見事な活躍で勝利に貢献している。
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初戦から3試合連続で安打を記録し、3月29日の3戦目では初アーチも放った。また2試合目の打順はブラディミール・ゲレーロJr.の後ろ、4番も任されるなど、強力打線の中軸として大きな期待が寄せられている。
開幕から3試合の内容については、ブルージェイズの地元メディア『SPORTSNET』も高く評価する。3戦目の4回に飛び出した岡本の右方向への本塁打を、「打球速度110.4マイル、推定飛距離420フィート」の当たりだったと振り返りながら、「この一発で、日本人三塁手のMLBデビューは上々の内容として印象づけられた」と指摘。さらに、「3試合で四球2、得点3、安打4を記録し、守備でも安定したプレーを見せた」と岡本の開幕3連戦のパフォーマンスを称えている。
また同メディアは、ブルージェイズのホームランセレブレーションの際に用いられる『ホームランジャケット』を、巨人時代から知っていたという岡本が自身も実際に身に着け、「自分があのジャケットを着る日が来るとは思っていなかった。本当に素晴らしい気分だった」と感想を述べたと紹介。
さらに、岡本に対するチーム内の反応も伝えており、「ブルージェイズ首脳陣も、その準備力とコーチ陣の助言を吸収し実践する能力の高さに感銘を受けている」などと説明し、「海外での生活という大きな環境変化に加え、これまでとは異なる投手やより高いレベルの競争にも直面しているが、29歳はそれに対応できることをすでに証明している」と開幕直後での好調ぶりを評した。
他にも、デビュー戦や初本塁打を記録した3戦目では試合後、チームメイトからの手荒い祝福も受けていた岡本に、ジョン・シュナイダー監督が、「3日で2回だ。こうした“初めて”を重ねるごとに、どんどんチームの一員として馴染んでいくだろう」と語ったとコメントも同メディアは伝えている。
新戦力としてチームに溶け込み、実力でも周囲を唸らせている岡本。世界一を目指すブルージェイズの新シーズンにおいて、その存在感はさらに増し続けていくはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]