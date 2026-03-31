岡本和真を支える“3つの力”に首脳陣も感嘆　準備、吸収、実践する能力の高さに「感銘を受けている」

さっそく力を示している岡本。チームメイトからも温かく迎え入れられているようだ(C)Getty Images

昨年のア・リーグ王者ブルージェイズはアスレチックスとの開幕カードで3連勝を飾り、最高の形で2026年シーズンをスタートさせた。その中で、新加入の岡本和真も見事な活躍で勝利に貢献している。

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初戦から3試合連続で安打を記録し、3月29日の3戦目では初アーチも放った。また2試合目の打順はブラディミール・ゲレーロJr.の後ろ、4番も任されるなど、強力打線の中軸として大きな期待が寄せられている。

開幕から3試合の内容については、ブルージェイズの地元メディア『SPORTSNET』も高く評価する。3戦目の4回に飛び出した岡本の右方向への本塁打を、「打球速度110.4マイル、推定飛距離420フィート」の当たりだったと振り返りながら、「この一発で、日本人三塁手のMLBデビューは上々の内容として印象づけられた」と指摘。さらに、「3試合で四球2、得点3、安打4を記録し、守備でも安定したプレーを見せた」と岡本の開幕3連戦のパフォーマンスを称えている。

また同メディアは、ブルージェイズのホームランセレブレーションの際に用いられる『ホームランジャケット』を、巨人時代から知っていたという岡本が自身も実際に身に着け、「自分があのジャケットを着る日が来るとは思っていなかった。本当に素晴らしい気分だった」と感想を述べたと紹介。