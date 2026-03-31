“日本一強いアナウンサー”ことフリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が30日、自身のインスタグラムを更新。青いドレス姿を投稿した。

「先日、八芳園にて知人の結婚式の司会を務めました！新郎新婦共に、すてきな笑顔でとても癒されました 末永くお幸せに」と報告。「ブルーのドレスをお借りしました」とつづり、青いロングワンピース姿を公開した。

ファンやフォロワーからも「可愛いすぎてしんどいオブザイヤー」「素敵なコーデ」「ゴージャス」「最高に綺麗」「知性が滲み出てる感じ」「凄く似合ってます」「綺麗過ぎて女神様にしか見えません」などのコメントが寄せられている。

堀江は東京・武蔵野市出身。幼少期からジュニアアイドルとして活動し、中学生時には「第三期AKB48追加メンバーオーディション」に合格。立教女学院短大時代の12年には「ミス立教女学院短大」グランプリ。SNSのプロフィル欄に「日本一、強いアナウンサー」などと書いており、空手の剛柔流黒帯の実力を生かし、チャイナドレス姿で特技の瓦割りの動画をアップして話題に。趣味は舞台鑑賞、絵本＆似顔絵制作。日本空手道連盟剛柔流研修館初段、パーソナルプロボディートレーナー、エシカル・コンシェルジュ、オーガニック料理ソムリエ、温泉ソムリエ、腸活アドバイザー、上級救命技能士、保育士、幼稚園教諭免許などを取得。身長162センチ。血液型O。