ヤマハ新型「“お手軽”スクーター」が画期的すぎる！

ヤマハは2025年12月22日、原付一種クラスに相当する新型の電動スクーター「JOGE（ジョグイー）」の先行販売を開始しました。

新型ジョグイーは、厳格化する排出ガス規制を背景に、都市部における次世代のスタンダードな移動手段として企画された戦略的な電動モデルです。

【画像】超カッコいい！ これがヤマハの「新型スクーター」です！（13枚）

対象エリアは、バッテリー交換ステーションが整備されている東京都、埼玉県、大阪府内の取扱店に限定されています。

新型ジョグイーの最大の特徴は、長年のライバル関係にあるホンダとの提携によって誕生した点にあり、動力源には、ホンダが開発した交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e：」が採用されました。

これは2024年8月に両社が合意した、共通仕様のバッテリーを用いる車両のOEM供給契約に基づく第一弾モデルです。車両の製造もホンダが担当しており、中国の工場で生産されるという、従来のメーカーの枠組みを超えた異例の体制が敷かれています。

このアライアンスは、電動バイク普及の障壁となっていたバッテリー規格の統一とコスト低減を目的としています。ヤマハが掲げる「2050年までのカーボンニュートラル実現」に向けた具体的な施策のひとつといえます。

走行システムには、後輪にコンパクトなインホイールモーターを採用。これにより、発進と停止を繰り返す都市部の交通環境に適した、スムーズな加速性能を実現し、一充電あたりの走行距離は、時速30kmの定地走行で53kmと発表されています。

運用面では、バッテリーシェアリングサービス「Gachaco（ガチャコ）」の利用を前提としているのが特徴です。今回の先行販売では車両本体のみを販売し、バッテリーはサブスクリプション契約で利用する形態をとっています。

街中のステーションで消耗したバッテリーを即座に交換できるため、充電による待ち時間の解消が図られています。なお、2026年後半には、インフラ未整備の地域も視野に入れ、バッテリーと充電器をセットにした通常販売も計画されています。

車体設計においては、実用性が重視されました。バッテリースペースの制約を受けやすい電動車ながら、シート下には小物収納を確保し、フロントにはUSB Type-Aソケット付きのポケットを備えています。

デザインは、ヤマハ独自の「人機官能」の思想による流麗なラインと、EVらしい幾何学的なグラフィックを融合させたものです。

また、車両価格を15万9500円（消費税込）に抑えた点も、市場に大きなインパクトを与えました。中古市場での原付価格が高騰する中で、「お手軽」な選択肢がこの価格帯で登場したとあって、多くのユーザーの関心を集めています。

この新型ジョグイーに対し、ネット上では様々な意見が寄せられています。

肯定的なものとしては、「車体価格の安さが際立っている」「既存の『E-Vino』が31万円台であることを考えると、圧倒的なコストパフォーマンスだ」といった経済性を評価する声が目立ちます。

交換式バッテリーについても、劣化を個人で管理する必要がないサブスクリプション形式の利点を歓迎するユーザーが多いようです。

一方で、利用環境に関する冷静な指摘も少なくありません。現状では交換ステーションの設置場所に依存するため、地方在住者からは「インフラが整備されなければ選択肢に入らない」といった声や、コンビニなどへの設置拡大を求める意見も上がっています。

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新型ジョグイーの登場は、日本の二輪車市場における電動化とシェアリングエコノミーの可能性を測る重要な試金石となります。

静粛性が高くトルクのあるモーター駆動は、従来の原付の代替として期待されており、今後の普及の行方が注視されています。