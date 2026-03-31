ミセス・藤澤涼架、「リブート」撮影振り返り「霧矢と向き合った時間は一生忘れられないものになりました」

「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」のキーボード・藤澤涼架が自身も出演したＴＢＳ系ドラマ「リブート」のオフショットを披露した。

藤澤は３１日までに自身のインスタグラムを更新。「リブート ありがとうございました 昨夜色んな気持ちが込み上げてきて、最終話何度も観返してました」と書き始めた。

そして、「撮影期間は反省の日々でしたが、、、 演者の皆さん、監督やスタッフの皆さんにパワーをいただきながら霧矢と向き合った時間は一生忘れられないものになりました。」とつづり、共演した鈴木亮平らとの２ショットを披露した。

さらに、「初めての連ドラ。日曜劇場。一生懸命取り組んだ演技が、色んなかたちで言葉をいただける事にとても感動しました！嬉しかった！！」と記し、「作品を楽しんでくださった皆さん 本当にありがとうございました。」と、感謝の気持ちを言葉に残した。

この投稿には「涼ちゃん！霧矢！お疲れさまでした！」「ほんとにりょうちゃんの演技凄かった」「また涼ちゃんの演技してるところが見たい！」「永瀬担としましては相棒が藤澤さんで良かった」「最高のバディでした！」「毎週楽しかったよ〜」「ものすごいドラマだった、、霧矢ロスです」といったコメントが寄せられている。