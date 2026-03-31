ダウ平均は小幅高 後半に上げ帳消しに パウエル発言で利上げ期待は後退も反応限定的＝米国株概況
NY株式30日（NY時間16:23）（日本時間05:23）
ダウ平均 45216.14（+49.50 +0.11%）
S＆P500 6343.72（-25.13 -0.39%）
ナスダック 20794.64（-153.72 -0.73%）
CME日経平均先物 51020（大証終比：-1030 -2.02%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅高。ナスダックは大幅安となった。引き続き中東情勢に神経質になっている中、序盤はトランプ大統領の発言に反応し、反発して始まった。
大統領はイランとの紛争が終結に近づいている可能性をＳＮＳで示唆。「米国は軍事作戦の終了に向け、より合理的な新体制と真剣な協議を行っている」と投稿。一方、「合意が速やかに成立せず、ホルムズ海峡が直ちに再開されなければ、イランの発電所やカーグ島などを完全に破壊する」と警告した。
前日には、イランが米国の１５項目の和平案の大半を受け入れ、ホルムズ海峡を通過する石油輸送船２０隻の追加通過を認めたとも述べていた。
エネルギー価格上昇が景気に悪影響を与えるとの懸念が広まる一方、アナリストは「直近の極端な売られ過ぎやポジションの軽さといったテクニカル要因、そして紛争を巡るトランプ大統領の発言が株価を押し上げた」と指摘している。
イラン紛争が５週目に入り、早期解決を期待していた投資家の間では、実体経済への影響に対する不安が高まっている。ストラテジストは「これほどの下落と銘柄間の高い相関を見ると、行き過ぎた売りが起きている可能性がある」とし、「ＡＩや紛争への懸念で売られている中でも、影響を受けにくい割安な分野を見極める好機だ」と述べている。
本日はまた、パウエル議長の発言が伝わった。議長は「ＦＯＭＣは２％のインフレ目標を達成するだろう。現在の労働市場には困難が見受けられる。金融政策は様子見に適した状況にある」と述べたことで、短期金融市場では年内の利上げ期待が後退し、米国債利回りも下げ幅を拡大している。ただ、米株式市場の反応は限定的。
なお、今週はグッドフライデーのため金曜日は休場となるが、同日には３月の米雇用統計が発表される予定。また週前半には米求人件数やＡＤＰ雇用統計も公表される。
アルミのアルコア＜AA＞が上昇。本日はアルミ関連株が上昇しており、中東のアルミ施設に対するイランの攻撃を受けてアルミ価格が上昇したことが背景。ロンドン金属取引所（ＬＭＥ）のアルミ価格先物も大幅高となっている。
フェラーリ＜RACE＞がＮＹ市場で上昇。アナリストが堅調な１－３月期（第１四半期）の業績を予想した。今後発表される決算とキャッシュフローが通期ガイダンスを裏付ける内容になるとも指摘している。
食品のシスコ＜SYY＞が下落。ジェトロ・レストラント・デポ社を負債込みの企業価値で２９１億ドルで買収することで合意した。ジェトロ社の株主は２１６億ドルの現金と、シスコ株９１５０万株を受け取る。
バイオ医薬品のインスメッド＜INSM＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の１６６ドルから２１２ドルに引き上げた。
サイバーセキュリティのクラウドストライク＜CRWD＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を４５０ドルに設定した。
医療機器のボストン・サイエンティフィック＜BSX＞が大幅安。ＦＤＡは昨年春、同社のペースメーカー用バッテリーに問題があることを確認していたと報じられた。同社の心臓用インプラント「ウォッチマン」の臨床試験結果が投資家の期待を下回ったことも圧迫。
ダウ平均 45216.14（+49.50 +0.11%）
S＆P500 6343.72（-25.13 -0.39%）
ナスダック 20794.64（-153.72 -0.73%）
CME日経平均先物 51020（大証終比：-1030 -2.02%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅高。ナスダックは大幅安となった。引き続き中東情勢に神経質になっている中、序盤はトランプ大統領の発言に反応し、反発して始まった。
大統領はイランとの紛争が終結に近づいている可能性をＳＮＳで示唆。「米国は軍事作戦の終了に向け、より合理的な新体制と真剣な協議を行っている」と投稿。一方、「合意が速やかに成立せず、ホルムズ海峡が直ちに再開されなければ、イランの発電所やカーグ島などを完全に破壊する」と警告した。
前日には、イランが米国の１５項目の和平案の大半を受け入れ、ホルムズ海峡を通過する石油輸送船２０隻の追加通過を認めたとも述べていた。
エネルギー価格上昇が景気に悪影響を与えるとの懸念が広まる一方、アナリストは「直近の極端な売られ過ぎやポジションの軽さといったテクニカル要因、そして紛争を巡るトランプ大統領の発言が株価を押し上げた」と指摘している。
イラン紛争が５週目に入り、早期解決を期待していた投資家の間では、実体経済への影響に対する不安が高まっている。ストラテジストは「これほどの下落と銘柄間の高い相関を見ると、行き過ぎた売りが起きている可能性がある」とし、「ＡＩや紛争への懸念で売られている中でも、影響を受けにくい割安な分野を見極める好機だ」と述べている。
本日はまた、パウエル議長の発言が伝わった。議長は「ＦＯＭＣは２％のインフレ目標を達成するだろう。現在の労働市場には困難が見受けられる。金融政策は様子見に適した状況にある」と述べたことで、短期金融市場では年内の利上げ期待が後退し、米国債利回りも下げ幅を拡大している。ただ、米株式市場の反応は限定的。
なお、今週はグッドフライデーのため金曜日は休場となるが、同日には３月の米雇用統計が発表される予定。また週前半には米求人件数やＡＤＰ雇用統計も公表される。
アルミのアルコア＜AA＞が上昇。本日はアルミ関連株が上昇しており、中東のアルミ施設に対するイランの攻撃を受けてアルミ価格が上昇したことが背景。ロンドン金属取引所（ＬＭＥ）のアルミ価格先物も大幅高となっている。
フェラーリ＜RACE＞がＮＹ市場で上昇。アナリストが堅調な１－３月期（第１四半期）の業績を予想した。今後発表される決算とキャッシュフローが通期ガイダンスを裏付ける内容になるとも指摘している。
食品のシスコ＜SYY＞が下落。ジェトロ・レストラント・デポ社を負債込みの企業価値で２９１億ドルで買収することで合意した。ジェトロ社の株主は２１６億ドルの現金と、シスコ株９１５０万株を受け取る。
バイオ医薬品のインスメッド＜INSM＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の１６６ドルから２１２ドルに引き上げた。
サイバーセキュリティのクラウドストライク＜CRWD＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を４５０ドルに設定した。
医療機器のボストン・サイエンティフィック＜BSX＞が大幅安。ＦＤＡは昨年春、同社のペースメーカー用バッテリーに問題があることを確認していたと報じられた。同社の心臓用インプラント「ウォッチマン」の臨床試験結果が投資家の期待を下回ったことも圧迫。