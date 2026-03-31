米１０年債利回り低下 パウエル発言で利上げ期待が後退＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 パウエル発言で利上げ期待が後退＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30）

米2年債 3.832（-0.080）

米10年債 4.346（-0.082）

米30年債 4.906（-0.059）

期待インフレ率 2.311（-0.009）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。本日はパウエル議長の発言が伝わり、利回りを押し下げていた。議長は「ＦＯＭＣは２％のインフレ目標を達成するだろう。現在の労働市場には困難が見受けられる。金融政策は様子見に適した状況にある」と述べたことで、短期金融市場では年内の利上げ期待が後退し、米国債利回りも下げ幅を拡大した。



２－１０年債の利回り格差は+５２（前営業日：+５１）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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