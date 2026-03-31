3月27日（金）に放送された特番『千鳥ナイト』。その第２部で大悟がMCを務めた「ライフイズBET」では、出演者たちが脳汁をドバドバ大噴出！ 普段のイメージをかなぐり捨てる場面が続出した。

8人の勝負師たちが挑むのは、日常の“あるある行動”を観察し、その先を2択で予想して小判をBETするという、クイズとギャンブルをミックスした遊戯「ライフイズBET」。大悟は大のギャンブル好きだが、吉村（平成ノブシコブシ）に「芸能界屈指」と言われるほどの、下手の横好き。赤と青のどちらかにBETするという勝率50%のシンプルなルールを前に、「赤と青を見るだけで興奮して脳汁が出る！」とオープニングトークで早くも目を血走らせている。

男性勝負師はギャンブル好きの6人が集められたが、女性勝負師の相武紗季とベッキーはビギナーだ。進行のトキ（藤崎マーケット）が、「優勝者にはこちら！ 現ナマ100万円！ 手渡しでドン！」と札束を見せると、「シブサワー！」、「あれを獲りにいけばいい」などなど、8人のテンションが一気にぶち上がる！

Aブロック（大悟、相武、ニューヨーク嶋佐、ロングコートダディ堂前）のBETで、脳汁が瞬間最大噴出量に達した場面は「絞りタイム」だ。「絞り」とは、バカラなどで、じわじわ確認してドキドキを楽しむ行為のこと。嶋佐が「絞ってる時が一番興奮しますからね」と言えば、吉村も「あれを楽しむために行ってるんだもん」と言うように、絞りは勝負師たちの大好物だ。今回の「絞り」では、映像絞り機（ジョグマシン）を使い、正解VTRをコマ送りする。おそらくバラエティ番組で初の試みに、吉村が「ABCさん、俺たちをおかしくすんのかい！？ もう戻れないぞ！」と巻き舌で狂喜する。

絞りの権利は、最も小判を多くBETした者にあるため、大勝負に出た大悟が絞る。お題は、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）がカルボナーラに乗っている卵黄を最初に割ってから食べるか、割らずに食べるか。ナダルの箸が卵黄に近づくたびに「ちょっと待ってよー！」と絞りを止めたり巻き戻したりして楽しむ大悟。普段は冷静沈着な堂前が「絞りてぇ～これ！」「うおー！ いった！」「割れるなー！」と興奮を隠そうともせずに叫んでいる。

大盛り上がりのまま正解に辿り着いた瞬間に、不正解の相武以外が総立ちに！

Aブロックの最終問題は「クイズ石井」。別室にいる石井（さや香）のスタジオでの行動をテーマに、勝負師たちで2択問題を考案した。その問題とは、「最初にステージに上がる足は、右足？ 左足？」。左足に最大枚数をBETして勝者となった堂前が、石井が左足で上がった瞬間を、「脳汁ブワ～って出て！！！」と大興奮で振り返る。こんな堂前、見たことない！

Bブロック（吉村、ベッキー、新山、大東）でもやはり、脳汁が大量噴射した場面は絞りタイムだった。問題は、堂前が考案した「顔」に関する2択。周辺情報をすべて隠した顔写真だけで、その人物が和食とフレンチ、どちらの料理人かを当てるというもの。吉村とベッキーがフレンチに、新山（さや香）と大東（ダブルヒガシ）が和食にBET。正解発表では、最もたくさんの小判をBETしたベッキーが「おっしゃいくぞ！」と絞りを担当。隠れている部分が徐々に大きくなっていくと、「和だよ！」「洋だ！」と大盛り上がり。「絞り」が脳汁噴出装置であることは間違いない！

Bブロックの最終問題は、クイズ石井と同じ趣向の「クイズ兎」だ。別室にいる兎（ロングコートダディ）に関する問題は、「兎が1人でじゃんけんしたら、勝つのは右手？ 左手？」。その結果、Bブロックの勝者となったベッキーが、「出た！ 脳汁ってこれね！ 出た出た出た！」と覚醒した！

Aブロックの勝者・堂前と、Bブロックの勝者・ベッキーによる最終決戦は「クイズ兎と石井」。勝負師たちが考案した問題は、「先に立ち上がるのは兎？ 石井？」。スタジオに呼び込まれ、段差に腰掛けるよう指示された2人。そのまま放置した場合、どちらが先に立ち上がるのか？ という問題だ。堂前が石井に、ベッキーが兎にBET！ 正解は…？

勝利した堂前が立ち上がりガッツポーズ！ 敗北のショックでテーブルに突っ伏すベッキー……。

現ナマ100万円は堂前の手に！ 大悟が「いや～、おもしろかったねえ～。全員自然と立ってるもんな」と総括するように、勝負師たちを虜にする「脳汁噴出遊戯」が爆誕！

スタジオ大熱狂の第2部「ライフイズBET」と、ノブMCの『千鳥ナイト』第1部「ツッコミサーキット」はともにTVerでも無料配信。