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気象台は、午前5時29分に、暴風警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】福島県・いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町などに発表 31日05:29時点

福島県の海上では、31日昼前から31日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■いわき市
□暴風警報【発表】
　31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■喜多方市
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■相馬市
□暴風警報【発表】
　31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■南相馬市
□暴風警報【発表】
　31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■下郷町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■檜枝岐村
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■只見町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■南会津町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■北塩原村
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■西会津町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■磐梯町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■猪苗代町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■柳津町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■三島町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■金山町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■昭和村
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■会津美里町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■広野町
□暴風警報【発表】
　31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■楢葉町
□暴風警報【発表】
　31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■富岡町
□暴風警報【発表】
　31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■大熊町
□暴風警報【発表】
　31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■双葉町
□暴風警報【発表】
　31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■浪江町
□暴風警報【発表】
　31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■新地町
□暴風警報【発表】
　31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s