【暴風警報】福島県・いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町などに発表 31日05:29時点
気象台は、午前5時29分に、暴風警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。
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福島県の海上では、31日昼前から31日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■いわき市
□暴風警報【発表】
31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■喜多方市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
□暴風警報【発表】
31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■南相馬市
□暴風警報【発表】
31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■下郷町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■檜枝岐村
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■只見町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■南会津町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■北塩原村
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■西会津町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■磐梯町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■猪苗代町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■柳津町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■三島町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■昭和村
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■会津美里町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■広野町
□暴風警報【発表】
31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■楢葉町
□暴風警報【発表】
31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■富岡町
□暴風警報【発表】
31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■大熊町
□暴風警報【発表】
31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■双葉町
□暴風警報【発表】
31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■浪江町
□暴風警報【発表】
31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■新地町
□暴風警報【発表】
31日昼前から31日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s