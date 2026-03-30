韓国のダーマコスメティックブランド「メディヒール（MEDIHEAL）」が、「スクエアセラム」（全4種、各40mL 各2420円）を3月31日から販売する。また「トナーパッド 14枚入りパウチ」（全4種、各28mL 各440円）を発売した。全国のバラエティショップ、GMSなどで順次取り扱う。

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同ブランドは、シートマスクやトナーパッドのスキンケアアイテムを展開し、肌悩みによって選べるラインナップが特徴だ。新提案するセラムとトナーパッドは、くすみケア、グロウケア、油水分バランスケア、弾力ケアの4タイプを揃える。

スクエアセラムは、集中ケアで肌コンディションを整える美容液シリーズ。独自の特許技術「FLEX-SOME」を採用し、粒子を柔軟にすることで角層まで浸透。すこやかで透明感のある肌を目指す、くすみケア「マデカッソシド ブレミッシュ リペア セラム」、毛穴目立ちや乾燥による弾力不足にアプローチし、ツヤ感のあるなめらかな肌印象へと整えるグロウケア「PDRN リフティング セラム」、肌のコンディションを整え、ゆらぎを感じにくい肌へ導く油水分バランスケア「ティーツリー カーミング ハイドロセラム」、ハリ不足の肌にうるおいを与え、引き締まったようななめらかな肌を育む弾力ケア「コラーゲン ファーミングボリューム セラム」を展開する。

気になるポイントを集中ケアできる14枚入りのトナーパッドシリーズは、くすみケア「マデカッソシド ブレミッシュ パッド」、グロウケア「PDRN リフティング パッド」、油水分バランスケア「ティーツリー トラブルカーミング パッド」、弾力ケア「コラーゲン ファーミング パッド」を用意。パッドの仕様に合わせて技術や成分を調整し、肌悩みに寄り添う。

◾️メディヒール：公式インスタグラム