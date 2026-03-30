「シロ（SHIRO）」が、クレンジングやスキンケアを揃える「ルバーブハマナス」シリーズをリニューアルする。クレンジングウォーターとオイル美容液に、2種のフェイスミストを加え、4月9日からオンラインストアおよび全国の直営店舗で取り扱う。

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ビタミンC豊富なハマナス果実の恵みから生まれた同シリーズは、酷暑や長雨の影響から原料である北海道興部町（おこっぺちょう）産ハマナスの花びらの収穫量減少を受け、2024年からアイテムの見直しを開始。ハマナスの果実であれば収穫できることに着目し、「食べておいしい素材は、肌も喜ぶ素材」というブランドの考えに基づき、企画開発メンバーが実際に食し、生産者と対話を重ねて真摯に向き合うことで、改めて素材の魅力を最大限引き出すアイテムづくりに力を注いだ。

ハマナス果実に有する栄養素の中で、特に潤沢なビタミンCとポリフェノールが、うるおいによって透明感のある肌へと導くほか、年齢を重ねた肌への効果も期待できる。さらにタデ科の野菜、ルバーブのショクヨウダイオウ茎エキス（保湿成分）に含まれるリンゴ酸が、古い角質を柔かにケアする。この2つの素材の配合で、より素材のパワーを感じるシリーズへと進化した。

メイクをオフしながら余分な角質や毛穴を除去、キメの整った肌へと導くふきとりタイプのクレンジングウォーター「ルバーブハマナスクレンジングウォーター」（150mL 4950円）と、くすみやごわつきなどさまざまな肌トラブルに多角的にアプローチする「ルバーブハマナスオイルインセラム」（30mL 8470円）をリニューアル。

新たに加わるフェイスミスト2種は、ともにローズの蒸留水（ダマスクバラ花水／保湿・芳香成分）をベースに、肌にすっとなじんでうるおいを与え、健やかな肌印象へと整える「ルバーブハマナスフェイスミスト」（120mL 4950円）と、ローズヒップオイル（カニナバラ種子油／保湿成分）を配合し、水分と油分のバランスの良い状態へと整える「ルバーブハマナスオイルインウォーター」（120mL 6820円）を揃える。

◾️シロ：オフィシャルサイト