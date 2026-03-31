フリーアナウンサーの滝川クリステルが２９日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」のスペシャル版（午後１０時１５分）に出演。夫の小泉進次郎防衛相との結婚前の交際秘話を明かした。

滝川は婚約発表まで「結婚するって発表したときに初めて付き合ってたってことが分かったと思う」とコメント。交際が極秘だった理由について「外では会ってない。外で会うとやっぱり、漏れるじゃないですか」と説明。「自分たちの家以外でもこの人を見てみたい」という欲求も抑えていたという。外食もせず、会うのは滝川の自宅だけだったという。「向こう（小泉氏）は議員宿舎なんで、そこに行ったらすぐばれちゃう」（滝川）。ＭＣのタレント・藤本美貴が「（小泉氏の）秘書は知ってる？」と聞くと、「知らないです」と徹底した秘密交際だったという。

さらに藤本が、「そもそもどっちが好きになったんですか」と直球質問。すると滝川は「向こうです…」と返答。初めて一緒に出掛けたのは「お義父様（小泉純一郎氏）にあいさつに行くとき」だったという。だがその後も結婚発表するまでは知人に紹介せず。「家族の顔合わせはしました。それでこれはすぐバレるだろうなと思ったので、すぐその後発表した」と結婚会見に至ったと明かした。

滝川は２０１９年８月に自民党の小泉進次郎衆院議員（現・防衛相）と結婚。２０年１月に第１子となる男児、２３年１１月に第２子女児を出産した。