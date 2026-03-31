第９８回センバツ高校野球大会の決勝は３１日午後０時半から、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が激突する。両校は３０日、兵庫県内で調整。大阪桐蔭は史上２校目の甲子園Ｖ１０に王手。今大会で一気に注目度を上げた川本晴大投手（２年）が、同校初となる下級生の優勝投手を狙う。

日本一を懸けた決戦を前にしても、“新怪物”は落ち着いていた。大阪桐蔭・川本は、キャッチボールなどで最終調整。西谷浩一監督（５６）が、決勝の先発投手について「全員を候補に考えている」と明かしたことを知ると、「自分がチームの足を引っ張らないように、下級生らしく投げたい」と力を込めた。

２年生が優勝投手となった場合、大阪桐蔭では春夏通じて初めて。「そういうことを考えると力が入ってしまう。試合中はあまり考えずに自分の球を投げたい」と冷静だが、イメージトレーニングはバッチリだ。これまで就寝間際の布団の中で、歓喜の瞬間にマウンドに立つ自分の姿を想像してきた。この日はＵ―１５日本代表で共闘した、智弁学園・太田蓮（２年）を最後の打者としてイメージし「理想は直球の空振り三振で終わりたい。（先発なら）完封したい」と青写真を描いた。

春夏通じて初の３試合連続１点差勝利で決勝進出を果たし、春夏通算１０度目の頂点に挑む。「自信のある直球でどんどん押して、相手を圧倒できたら」。くしくも「１０」を背負う怪物左腕に、甲子園の神様はどんなドラマを用意しているのだろうか。（小島 和之）