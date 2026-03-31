国際スケート連盟公式SNSが公開

国際スケート連盟（ISU）は29日（日本時間30日）、フィギュアスケートの2025-26シーズンでの功績を称える「ISUフィギュアスケートアワード」受賞者を発表した。ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルの17歳中井亜美（TOKIOインカラミ）は最優秀新人賞を受賞した中で、カメラに向かって披露したポーズがファンの視線を奪った。

お馴染みのポーズで魅了した。

黒衣装でドレスアップし、会場に現れた中井。最優秀衣装賞を受賞した男子のイリア・マリニン（米国）ら出席者が集う中でカメラを向けられると、右手の指を口元に当て、首を傾げる仕草を披露。ミラノ五輪で話題を呼んだ“あざとポーズ”を決めてみせた。

ISUは公式インスタグラムとXで、実際の映像を公開。可愛らしい振る舞いには海外ファンも思わず虜になっていた。

「アミとユウマは、どうしたらそんなに素晴らしいと素敵を両立できるの？」

「ユウマ＆アミが超――――可愛い」

「アミがとってもキュート」

「AMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」

「アミはアーニャみたい」

「アミは愛らしいね」

「アミが可愛すぎてもうムリ」

「アミとユウマはナチュラルに可愛い」

中井はシニア転向1季目の今季、グランプリファイナルや4大陸選手権で表彰台に上るなど、主要大会で活躍。自身初の五輪では大技トリプルアクセルを成功させ、銅メダルを獲得した。



（THE ANSWER編集部）