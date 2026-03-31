「可愛すぎてムリ」 17歳・中井亜美、黒ドレス姿で“あざとい”仕草…海外釘付け
国際スケート連盟公式SNSが公開
国際スケート連盟（ISU）は29日（日本時間30日）、フィギュアスケートの2025-26シーズンでの功績を称える「ISUフィギュアスケートアワード」受賞者を発表した。ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルの17歳中井亜美（TOKIOインカラミ）は最優秀新人賞を受賞した中で、カメラに向かって披露したポーズがファンの視線を奪った。
お馴染みのポーズで魅了した。
黒衣装でドレスアップし、会場に現れた中井。最優秀衣装賞を受賞した男子のイリア・マリニン（米国）ら出席者が集う中でカメラを向けられると、右手の指を口元に当て、首を傾げる仕草を披露。ミラノ五輪で話題を呼んだ“あざとポーズ”を決めてみせた。
ISUは公式インスタグラムとXで、実際の映像を公開。可愛らしい振る舞いには海外ファンも思わず虜になっていた。
「アミとユウマは、どうしたらそんなに素晴らしいと素敵を両立できるの？」
「ユウマ＆アミが超――――可愛い」
「アミがとってもキュート」
「AMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」
「アミはアーニャみたい」
「アミは愛らしいね」
「アミが可愛すぎてもうムリ」
「アミとユウマはナチュラルに可愛い」
中井はシニア転向1季目の今季、グランプリファイナルや4大陸選手権で表彰台に上るなど、主要大会で活躍。自身初の五輪では大技トリプルアクセルを成功させ、銅メダルを獲得した。
（THE ANSWER編集部）