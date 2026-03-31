巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝レイズ＝が３０日、うなぎパワーでチームの勝率を５割に戻す意欲を示した。来日初登板初先発となる３１日・中日戦（バンテリンＤ）へ向けてＧ球場で最終調整。阪神との開幕カードは１勝２敗で「明日勝って五分に戻したい。しっかり準備してきたので、結果としてどう表れるか楽しみ」と不敵な笑みを浮かべた。

来日から２か月。シーズンへ順調に調整を進めてきた中で、力の源になっているのは元々好きなうなぎで「日本で食べるうなぎはおいしい。よく食べている」という。阿部監督からは今月のオープン戦中に東京・神田のうなぎ店を紹介されており、「まだそこには行ってないけど、楽しみにしている。（来日初勝利のご褒美に？）現実的に起こるような気がする」とイメージを膨らませた。

調整登板だった２４日のファーム・リーグ、西武戦（Ｇタウン）では４回無失点で状態も万全。チームは開幕から４戦連続で新戦力の先発となる。「週初めの試合を任されたのは光栄。期待に応えるように投げたい」。うなぎのごとく？つかみどころのない投球で竜打線を翻弄（ほんろう）する。