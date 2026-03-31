記事ポイント キャンプ道具不要でオートキャンプが楽しめる（多機能コンロ・テント完備）標高850mの六甲山で1日4台限定の春の特別体験夜明けの「マジックアワー」を絶景の中で体験できる キャンプ道具不要でオートキャンプが楽しめる（多機能コンロ・テント完備）標高850mの六甲山で1日4台限定の春の特別体験夜明けの「マジックアワー」を絶景の中で体験できる

キャンプ道具がなくても、六甲山で本格的なアウトドア体験ができます。

六甲山みよし観音 オートキャンプ駐車場では、標高850mの絶景スポットで1日4台限定の「春の特別体験」を開催しています。

多機能コンロと2人用テントが完備されており、到着してすぐにアウトドアの時間が楽しめます。

六甲みよし観音オートキャンプ駐車場「春の特別体験」

開催期間: 2026年3月20日〜4月20日台数: 1日限定4台利用料: 車1台につき5,000円（山の自然を守るための清掃費）

六甲山の標高850mに位置するみよし観音 オートキャンプ駐車場で、手ぶらで楽しめるアウトドア体験が開催されています。

普段お使いの乗用車でそのまま来場できるため、キャンプ道具を持っていない家族でも安心して参加できます。

各サイトには多機能コンロが完備されており、バーベキューや焚き火、キャンプファイヤーを安全に楽しめます。

2人用テントも各サイトに設置済みのため、テントの設営作業は一切不要です。

到着してすぐに、六甲山の澄んだ空気の中でリラックスした時間が始まります。

このイベント最大の魅力は、宿泊者だけが体験できる明け方の「マジックアワー」です。

空が魔法のように美しく染まる瞬間を、標高850mの天空の特等席で親子でゆっくりと堪能できます。

手ぶらで楽しめる設備が整っており、キャンプ道具を持っていない家族でも本格的なアウトドア体験ができます。

標高850mの六甲山から望む春の景色の中で、バーベキューや焚き火が体験できます。

1日4台限定の特別な空間で、宿泊者だけが体験できる「マジックアワー」という忘れられない絶景が待っています。

六甲みよし観音オートキャンプ駐車場「春の特別体験」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンプ道具は持参する必要がありますか？

A. 各サイトには多機能コンロと2人用テントが完備されているため、特別な道具の持参は不要です。

Q. 1日に利用できる台数と料金を教えてください。

A. 1日限定4台までの利用で、料金は車1台につき5,000円（山の自然を守るための清掃費）です。

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