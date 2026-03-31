モニター価格で施術を受けられる！ 江南 PLAN;S CLINIC「4月ボディ＆リフトアッププログラム」

記事ポイント 江南 PLAN;S CLINICが2026年4月、江南店限定でボディライン管理とリフトアップ施術プログラムを実施臨床データ収集モニターを募集中、参加条件を満たすとモニター価格での受診が可能韓国研究所との協業データに基づく独自のペッ注射（脂肪溶解注射）を提供、男性からの相談も増加中 江南 PLAN;S CLINICが2026年4月、江南店限定でボディライン管理とリフトアップ施術プログラムを実施臨床データ収集モニターを募集中、参加条件を満たすとモニター価格での受診が可能韓国研究所との協業データに基づく独自のペッ注射（脂肪溶解注射）を提供、男性からの相談も増加中

韓国・江南の美容医療クリニック「江南 PLAN;S CLINIC」が、2026年4月の施術プログラムを案内しています。

江南店限定で、ボディライン管理からリフトアップ・スキンケアまで幅広いメニューが揃います。

臨床データ収集モニターの募集も行われており、条件を満たした方はモニター価格での受診が可能です。

江南 PLAN;S CLINIC「4月ボディ＆リフトアッププログラム」

クリニック名：江南 プランエスクリニック（PLAN;S CLINIC）診療時間：月〜金曜日 AM10:30〜PM8:00 / 土曜日 AM10:30〜PM4:00（日曜・韓国祝日は休診）アクセス：ソウル特別市 江南区 江南大路408 YBM江南センター2階（地下鉄2号線 江南駅11番出口すぐ）

江南 PLAN;S CLINICは、カウンセリングからアフターケアまで患者一人ひとりの希望に寄り添ったサポート体制を整えています。

2026年4月は新しい季節のスタートに合わせ、ボディライン管理とリフトアップ施術を中心とした江南店限定プログラムを提供します。

4月ボディライン管理プログラム（江南店限定）

ボディライン管理プログラムでは、初回価格設定のある導入コースと、部位別集中ケアコースが用意されています。

ペッ注射（脂肪溶解注射）の複数回受診プランも選択でき、体型や希望に合わせたプランが提案されます。

ペッ注射は韓国国内の研究所との協業データに基づいて開発された、同院独自の施術です。

近年では男性からのボディライン管理相談も増えており、幅広い層に対応しています。

リフトアップ・スキンケアプログラム（江南店限定）

リフトアップ施術プログラムのほか、美肌管理・スキンケアプログラムも4月の対象メニューに含まれています。

各施術はカウンセリングに基づき、一人ひとりに適したプランが案内されます。

臨床データ収集モニター募集（江南店限定）

学術・臨床データの収集に協力できる方を対象に、モニター価格でのプログラム参加を案内しています。

参加条件は、来院前に公式LINEで事前申請を完了していること、施術前と施術3週間後の写真を提供できること、4月中に来院できることの3点です。

ペッ注射の費用と注意事項

フェイスペッ注射1部位は9.9万ウォン（税込）、ボディペッ注射1部位は12万ウォン（税込）、Highペッ注射各種は18万48千ウォン〜32万78千ウォン（税込）です。

推奨される受診回数は1週間に1回、計3回以上となっています。

なお、ペッ注射に使用する薬剤は日本国内で薬機法上の承認を得ていない未承認医薬品です。

日本国内の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となるため、受診を検討する方は事前に詳細を確認する必要があります。

施術には赤み・腫れ・内出血・一時的な痛み・硬結などが生じる場合があり、効果には個人差があります。

個別カウンセリングに基づいたプラン提案で、体型や希望に合った施術が受けられます。

ペッ注射や臨床モニタープログラムなど、コストを抑えた選択肢も揃っています。

男性を含む幅広い層に対応した4月限定プログラムが江南店で提供されています。

PLAN;S CLINIC 4月プログラムの紹介でした。

よくある質問

Q. 4月プログラムはどこで受けられますか？

A. 4月プログラムはすべて江南店限定の提供です。

ソウル特別市 江南区 江南大路408 YBM江南センター2階にあり、地下鉄2号線 江南駅11番出口からすぐのアクセスです。

診療時間は月〜金曜日 AM10:30〜PM8:00、土曜日 AM10:30〜PM4:00（日曜・韓国祝日は休診）となっています。

Q. 臨床データ収集モニターに参加するにはどうすればよいですか？

A. 来院前に公式LINEで事前申請を完了し、施術前と施術3週間後の写真を提供できること、4月中に来院できることが参加条件です。3つの条件を満たした方はモニター価格での受診が可能です。

Q. ペッ注射は何回受ける必要がありますか？

A. 同院では1週間に1回、計3回以上の受診を推奨しています。

施術効果には個人差があり、特定の治療結果を保証するものではありません。

また、医師の診察に基づき、健康状態や体質によっては施術が受けられない場合があります。

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