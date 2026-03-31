2026年度実施園公募！はれる「表現教育プログラム」

記事ポイント 現役アーティストが保育園・幼稚園を訪問し、歌・楽器・身体表現の本物体験を提供答えのない表現活動で想像力・コミュニケーション能力などの非認知能力と自己肯定感を育む一般社団法人はれるが2026年度の実施パートナー園（保育園・幼稚園・認定こども園）を公募中 現役アーティストが保育園・幼稚園を訪問し、歌・楽器・身体表現の本物体験を提供答えのない表現活動で想像力・コミュニケーション能力などの非認知能力と自己肯定感を育む一般社団法人はれるが2026年度の実施パートナー園（保育園・幼稚園・認定こども園）を公募中

はれるは、プロの音楽家や演劇経験者が保育園・幼稚園を直接訪問する「表現教育プログラム」の2026年度実施パートナー園を現在公募しています。

歌・楽器・身体表現を通じた本物の芸術体験が、子どもたちの「自分らしくいていいんだ」という自己肯定感と非認知能力を育てます。

千葉県柏市くるみこども園をはじめ多くの園での実施実績があり、現場の先生方からも高い評価を得ています。

はれる「表現教育プログラム」2026年度実施園公募

提供元：一般社団法人はれる（千葉県柏市）代表理事：ひなたなほこ対象：保育園・幼稚園・認定こども園内容：歌・楽器・身体表現を通じた表現教育公募状況：2026年度実施パートナー園を募集中

はれるが提供する「表現教育プログラム」は、演劇経験者やプロの音楽家が講師として保育園・幼稚園・認定こども園を直接訪問するプログラムです。

歌・楽器・身体表現の3つの領域を通じ、子どもたちが「自分らしくいていいんだ」と感じられる表現の場を提供しています。

千葉県柏市のくるみこども園をはじめ多くの園で実施されており、先生方からは「普段見られない子どもたちの表情が見られた」「保育のヒントになった」との声が寄せられています。

絵本をきっかけに子どもたちが主体的に物語をつくる活動も取り入れられており、受け身ではなく能動的な表現の場が設けられています。

プログラム3つの特長

第一の特長は、現役アーティストによる質の高い指導です。

日常の保育とは異なる本物の刺激が子どもたちに与えられ、想像力やコミュニケーション能力などの非認知能力が自然に伸びていきます。

第二の特長は、答えのない表現活動を中心に据えていることです。

正解のない創造的な活動を通じて、子どもたちの「やってみよう」という主体性と自己肯定感が引き出されます。

第三の特長は、園全体へのサポート効果です。

プログラム導入により、保育士のリフレッシュ・研修効果や、園の特色づくり（ブランディング）も期待できます。

2026年度はさらなる活動拡大に伴い、新たなパートナー園の公募が始まっています。

地域や費用、先行モニターの詳細については、問い合わせ時に案内を受けられます。

プロアーティストによる指導は、日常の保育にはない本物の芸術体験を子どもたちに届けます。

答えのない表現活動を通じて、想像力やコミュニケーション能力などの非認知能力と自己肯定感が自然に育まれる仕組みとなっています。

保育士のリフレッシュや園のブランディング効果も期待でき、保育現場全体を支えるプログラムです。

はれる「表現教育プログラム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 表現教育プログラムではどのような活動が行われますか？

A. 歌・楽器・身体表現の3領域を通じた表現活動が行われます。

講師は演劇経験者やプロの音楽家が務め、絵本から子どもたちが主体的に物語をつくる活動なども含まれています。

Q. 対象となる園の種類と応募方法を教えてください。

A. 保育園・幼稚園・認定こども園が対象です。2026年度の実施パートナー園を現在公募しており、先行相談・応募フォームから問い合わせられます。

地域や費用の詳細は問い合わせ時に案内があります。

Q. プログラムを導入した園からはどのような声がありますか？

A. 千葉県柏市くるみこども園をはじめとする実施園から、「普段見られない子どもたちの表情が見られた」「保育のヒントになった」との声が寄せられています。

保育士のリフレッシュや研修効果も期待できるプログラムとなっています。

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