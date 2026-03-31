フジ、ゴールデン帯で異例の2時間“生”バラエティーがスタート 初回放送は、知られざる学校の裏側を超調査
フジテレビは31日から、『超調査チューズデイ 気になる答え今夜出します』（毎週火曜 後7：00）の放送を開始する。本番組はいま最もホットな話題や興味のあるテーマ”を独自の視点で調べつくし、答えを導き出す超調査バラエティー番組。さらに同番組はゴールデン帯のバラエティー番組では異例の2時間生放送となる。
【写真】フジテレビ4月期の新たな番組【一覧】
初回放送では、“学校の裏側”に切り込み、超調査した３つの企画を展開。まずは、現役教師たちが生徒にザンゲしたい本音を超調査する。長年教壇に立ってきた教師たちが、生徒に対して密かに抱えてきた後悔や謝りたい思いを、“ザンゲ”という形で告白する。クラス替えの知られざる決め方や、近年問題視される“モンスターペアレント”の実態、さらには教師自身が直面した葛藤まで、普段は語られることのないリアルな現場の声が明らかに。番組特製の“ザンゲ室”で神父役を担当したあばれる君が、その本音を引き出していく。
続いては、授業で笑いをとるマニュアルは本当に使えるのかを超調査。“面白い授業がしたいが、うまくいかないと悩む教師に向けたマニュアル本が存在するという。果たして、その内容通りに授業を行えば本当に笑いは起きるのか。実際の教育現場で、悩める教師がマニュアルを実践し、その効果を検証する。ロケを担当した嶋佐が、現場のリアルな反応を届ける。
さらに、春日俊彰（オードリー）が挑むのは、学校備品の値段を超調査。普段何気 なく使われている机や椅子、黒板など、学校にあるさまざまな備品の価格はいくらなのか？意外と知られていない“学校のお金事情”を、春日が体当たりで徹底リサーチする。
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初回放送では、“学校の裏側”に切り込み、超調査した３つの企画を展開。まずは、現役教師たちが生徒にザンゲしたい本音を超調査する。長年教壇に立ってきた教師たちが、生徒に対して密かに抱えてきた後悔や謝りたい思いを、“ザンゲ”という形で告白する。クラス替えの知られざる決め方や、近年問題視される“モンスターペアレント”の実態、さらには教師自身が直面した葛藤まで、普段は語られることのないリアルな現場の声が明らかに。番組特製の“ザンゲ室”で神父役を担当したあばれる君が、その本音を引き出していく。
さらに、春日俊彰（オードリー）が挑むのは、学校備品の値段を超調査。普段何気 なく使われている机や椅子、黒板など、学校にあるさまざまな備品の価格はいくらなのか？意外と知られていない“学校のお金事情”を、春日が体当たりで徹底リサーチする。