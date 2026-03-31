予選未勝利なのになぜ怖い？ 一度どん底を味わったスウェーデンが本大会に進めば“日本の脅威”になる理由【北中米W杯】

予選未勝利なのになぜ怖い？ 一度どん底を味わったスウェーデンが本大会に進めば“日本の脅威”になる理由【北中米W杯】