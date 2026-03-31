◇サッカー国際親善試合 日本ーイングランド（2026年3月31日 ロンドン）

日本代表は31日（日本時間4月1日）にウェンブリーでイングランド代表と対戦する。森保一監督（57）はイングランド歴代最多78得点を記録するFWハリー・ケーン（32＝バイエルン・ミュンヘン）を封じる対策を徹底した。昨年10月にブラジルから初白星を挙げ、18年の就任からW杯優勝国には5勝2分け1敗。超満員の敵地で過去1分け2敗のサッカーの母国から、アジア勢初となる歴史的白星を狙う。

世界一を目標に掲げる日本代表にとって絶好の腕試しとなる。FIFAランク4位のイングランドはW杯で優勝候補の一角。自国開催の66年大会以来60年ぶり2度目の頂点に向けて国内も盛り上がる。会場は9万人収容を誇るウェンブリーで、入場券は完売。日本は07年の建て替え後は初めて聖地に乗り込む。完全アウェーとなるが、森保監督は「本大会に向けたシミュレーションとして、トップ・オブ・トップの相手にも勝利を目指して戦う」と力を込めた。

鍵を握るのが、相手FWケーン封じだ。イングランド代表史上最多スコアラーはW杯欧州予選でも8得点。多彩な得点パターンに加え、中盤に引いてゲームを組み立て決定的なパスを配球する能力も高い。中盤から前ならどこでも顔を出す万能型ストライカーだ。日本のセンターバックが深追いすると、最終ラインにできたスペースを他の選手に突かれるリスクが増すため、DFと中盤でマークの受け渡しを徹底することが重要になる。

ミーティングでは映像を使い、ケーンを軸とした相手の攻撃の特徴を分析。ゲーム形式では試合を想定し、4―2―3―1の布陣と対峙（たいじ）する形で戦術を確認した。ドイツ1部で2度の対戦経験があり、ボランチで先発が有力なMF佐野海は「相手の攻撃はケーンが中心。誰がどこまで付いていくか。マークの受け渡しは状況により変わるので、一瞬の判断が重要」と決戦を見据えた。

日本は昨年10月にW杯5度優勝のブラジルから初勝利。W杯優勝国8カ国のうち6カ国（ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジル、フランス、ドイツ、スペイン）から白星を手にしている。未勝利はイングランドとイタリアだけで、勝てばコンプリートに王手。アジア勢は対イングランドに通算4分け7敗と未勝利で歴史的白星を狙う。英ウィリアムヒル社の勝利オッズはイングランドが1・55倍で日本は5・5倍。下馬評を覆して、世界にW杯優勝への本気度を示す。