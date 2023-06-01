ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【東京電力】柏崎刈羽原発4月16日営業運転再開へ「安全最優先に一つ… 【東京電力】柏崎刈羽原発4月16日営業運転再開へ「安全最優先に一つ一つの工程を着実に進める」 【東京電力】柏崎刈羽原発4月16日営業運転再開へ「安全最優先に一つ一つの工程を着実に進める」 2026年3月31日 5時0分 新潟ニュースNST リンクをコピーする みんなの感想は？ 東京電力は不具合の調査と対策のため延期されていた柏崎刈羽原発6号機の営業運転再開を4月16日に行うと発表しました。引き続き、「安全を最優先に一つ一つの工程を着実に進める」としています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ■【東京電力】柏崎刈羽原発6号機 警報の原因は「金属疲労による部品破損」 ■原子力規制委員会 秘密文書の不適切管理めぐり柏崎刈羽原発の追加検査決定「原因究明と是正措置を」 ■【知事選】3選出馬表明の花角知事「原発再稼働判断も問われる」 米山隆一氏は“野党候補”擁立の必要性訴え 関連情報（BiZ PAGE＋） 大学, 工場, 老人ホーム, 寺田屋, 葬祭, イベント, 埼玉, 神奈川, 思いやり, 神事