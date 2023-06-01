子どもから大人まで幅広い世代に人気の新潟県産ブランドイチゴを紹介します。

【新潟中央青果果実第三営業部 荒木しおんさん】

「今の時期、おすすめになっているのが甘くて大人気。越後姫」



今、旬を迎えているのが県産のブランドイチゴ『越後姫』です。



“かわいくて、みずみずしい新潟のお姫様”との意味を込めて名づけられた越後姫。



名前の由来の通り、つやのある鮮やかな赤色と大粒の実が特長です。





【新潟中央青果果実第三営業部 荒木しおんさん】「越後姫の特長としては、大玉で香りが高く、他のものと比べても甘さが強くて、ちょっとやわらかいのが特徴」去年、夏の猛暑により、例年9月中旬から行われる苗の植え付け作業が2週間ほど遅れたといいますが、品質に影響はなく、出荷量も例年並みで推移しているということです。また、4月上旬から5月中旬にかけ出荷のピークを迎える越後姫は、これから流通量が増え、価格は今よりもやや下がっていく見込みとなっています。【新潟中央青果果実第三営業部 荒木しおんさん】「今年も食味も良い出来になっている」市場関係者も太鼓判を押す越後姫の味は…【記者リポート】「食べた瞬間にイチゴの爽やかな甘さ香りが口いっぱいに広がります。そして、何より粒が大きいので食べ応えもあります」【新潟中央青果果実第三営業部 荒木しおんさん】「ビタミンCや食物繊維をたくさん含んでいるので、風邪予防にも春を感じるためにも、イチゴをたくさん食べてほしい」あま～い越後姫を食べて栄養をとりながら、春の訪れを感じてはいかがでしょうか。