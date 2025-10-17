タレントの所ジョージ（71)が30日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部SP」に出演。番組の終盤に放送された「一夜限りの楽屋トーク!」で、お笑いタレントの明石家さんま（70）のMCにクレームをつけた。

所は「これ言っておこうかな」と切り出し「私とかはね、司会する時にね、色んなゲストの方の名前とか覚えたりするわけ。この人はこういう人だ、この人はこういう人だ。一応“なになにさん、どうですか？”ってきくわけ。さんちゃんのやり方は、一切、誰の名前も覚えなくて、知らない人がひな壇にいても、“誰や？誰や？”って言うじゃん」と、名前を呼び掛けないと指摘。「それが許されているの、あなただけよ」と語った。

さんまは「ちゃうちゃう、世間の気持ちでしゃべってんねんで」と反論するが、所は「司会進行は名前くらい覚えますよ」と語った。

すると、旗色が悪いと思ったさんまは、ビートたけしを指さし「覚えないよ！この人は！」と言うと、たけしは「俺は覚えたいんだけど、覚えられないんだ。この間、もう監督をやめようと思ったのは、台本見て役者が違うんだよ。“そいつの台詞はあんたの台詞だ”。“いや違います”。“あれ？お前誰だっけ？”って言っちゃって。有名な忠犬の役者をお前誰？って言っちゃってんだから…」と明かした。だが、所は「役者さんは、北野映画で出たいんで、もうみなさん言うこと聞きますよ」と、こちらは持ち上げていた。