阪神は３０日、育成３年目の福島圭音外野手（２４）と支配下契約を締結したと発表した。契約金１０００万円、年俸４２０万円（金額は推定）で背番号は「９２」に変更。今年は２軍戦８試合で打率・４４０。成功率１００％で４盗塁を記録している。３１日・ＤｅＮＡ戦（京セラ）で１軍に初昇格することが分かった。

引き締まった表情に、新たな挑戦への決意を感じさせた。福島は「今年がラストチャンスと思っていた。やっとの思いでつかみ取った。ここからが本当の勝負」と心境を明かした。藤川監督と対面し「『戦うぞ』というお言葉をいただきました」と背筋を伸ばした。

２４年の春季キャンプは２軍スタートながら、紅白戦で初盗塁。当時の岡田監督から高評価を受け、途中から１軍キャンプに招集された。だが存在感を示せず「全然結果が出なかった。それがずっと苦しかった」。心の奥底に、もどかしさがこびりついていた。

転機は昨夏。工藤ファーム外野守備走塁コーチに「おまえならできる」と背中を押された。「気持ち的に落ちていた時期。野球人生のターニングポイント」と感謝は尽きない。昨季は２軍で３３盗塁し、盗塁王を獲得した。この日は同コーチの誕生日。「こういう誕生日プレゼントを渡せて良かった」と恩返しした。

３０日には同じ外野手の浜田が出場選手登録を抹消された。福島は３１日・ＤｅＮＡ戦で１軍舞台に立つ。「感謝の気持ちを忘れず、自分らしいプレーをしたい」。たくましくなった苦労人が、チームに新風を吹き込む。

◆福島 圭音（ふくしま・けいん）２００１年１０月６日生まれ、埼玉県出身。１７１センチ、６９キロ。右投げ左打ち。鳥谷敬に憧れ、聖望学園に進学。白鷗大を経て２３年度育成ドラフト２位で阪神入り。名前は母・真由美さんがケイン・コスギの大ファンだったことが由来。