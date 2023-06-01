広報ざまの表紙（座間市提供）

座間市出身でボクシング世界スーパーバンタム級主要４団体統一王者の井上尚弥選手と相模原市在住の元世界バンタム級２団体統一王者の中谷潤人選手が対戦する世界タイトルマッチが５月２日、東京ドームで開かれる。両選手を応援しようとゆかりの両市が初めてコラボレーションした市広報紙を制作し、４月１日から配布する。

企画した相模原市広報課の担当者は「ボクシングに詳しくない地域の皆さんも巻き込んで、またとない世紀の一戦を両市民で応援したい」と話している。

座間市の広報紙の表紙には井上選手を、相模原市の表紙は中谷選手をメインに配置したデザイン。広報紙は４月１日の新聞折り込みで新聞購読の市内各世帯に配布するほか、市内の公共施設、小田急線小田急相模原駅や相武台前駅などに置く。相模原市は通常より６００部増刷し、１４万５千部発行。座間市は増刷せず、４万５千部を発行する。

試合当日は尚弥選手の弟で世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）バンタム級王者の井上拓真選手と世界５階級制覇を目指す井岡一翔選手によるタイトルマッチも行われる。座間市秘書広報課は「表紙裏の２面には拓真選手の掲載もあるので楽しみにしてほしい」と話している。

両課によると、広報紙の表紙を他自治体とコラボレーションするのは初めてという。